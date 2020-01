A fost publicat cel mai nou studiu Gartner, care include o analiză şi estimări pentru următorii 3 ani, scrie mobilissimo.ro. Se axează pe evoluţia adopţiei 5G, dar şi pe modul în care 5G va influenţa creşterea vânzării de telefoane mobile. Gartner a prezis că livrările de smartphone-uri vor creşte pentru prima oară după o bună perioadă în 2020.

Evoluţia pieţei în următorii ani

Gartner vede o piaţă a telefoanelor mobile care creşte cu 1.7% în 2020 faţă de 2019. Anul trecut am văzut o scădere de 2% a livrărilor de smartphone-uri, dar în acest an lucrurile vor reveni la normal. În special China şi pieţele emergente din Asia vor genera creşteri în următoarele luni. Aflăm şi că modelele de telefoane 5G vor reprezenta 12% din totalul livrărilor de telefoane din acest an şi se va ajunge chiar la 43% până în 2022. Deja în 2023 jumătate din telefoanele vândute vor fi modele 5G.

Era de aşteptat, având în vedere că deja cochetăm cu telefoane 5G midrange şi cu preţuri accesibile. Deja în 2 ani vom vorbi de telefoane entry level 5G şi vom ajunge să dăm şi sub 200 de euro pe ele. La nivel global, ar trebui să fie livrate 2.16 miliarde de terminale în acest an, dacă includem PC-uri, tablete şi telefoane. Acest număr reprezintă un salt de 0.9% faţă de 2019 şi e ajutat cel mai mult de telefoane. În 2019 piaţa a ajuns la 2.15 miliarde de unităţi, cel mai mic număr din 2010 încoace, conform experţilor.

Cine va fi lider la vânzări

Ca să vă faceţi o idee, în perioada 2005-2010 se livrau între 2.4 şi 2.5 miliarde de terminale pe an. Evident livrări nu înseamnă şi vânzări, dar zic că evoluţia numerelor e destul de relevantă. Dacă totul merge bine, atunci din cele 2.16 miliarde de dispozitive din 2020, 1.78 miliarde ar trebui să fie telefoane. Pentru 2021 este prezisă o mică scădere, la 1.77 miliarde, iar în 2022 încă una la 1.76 miliarde.

Interesant este că Gartner a menţionat că Samsung va rămâne pe locul întâi că livrări de telefoane în acest an, dar grupul BBK îl va întrece cu siguranţă (cel care deţine Oppo, Vivo şi OnePlus). Totuşi, acel grup e luat mereu separat (fiecare companie în parte). Piaţa PC-urilor rămâne imprevizibilă în absenţa unui Windows 11, ci doar cu update-uri regulate pentru Windows 10.