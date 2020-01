Chiar dacă ideea unui sistem de plăţi realizat prin scanarea palmei nu este nouă, Amazon ar primul retailer cu adevărat important care ar implementa acest tip de tehnologie la scară largă, scrie gadget.ro. Principiul de funcţionare al acestui sistem de plăţi este destul de simplu. La prima plată clientul îşi scanează palma şi îşi înregistrează cardul în sistem pentru a legate, iar de la a doua plată se face direct scanarea palmei. Amprenta unei palme este unică şi (teoretic) este mult mai sigură decât simpla scanare a amprentei.

Amazon, alături de partenerul Visa, desfăşoară deja teste în magazinele zice Amazon Go şi Whole Foods. În funcţie de rezultatele obţinute de acestea, Amazon va decide dacă şi cum va implementa acest sistem de plăţi în întreaga reţea. Această modalitate de plată pare a dusă la limita de jos a simplităţii, un client putând face cumpărături fără a avea nimic la el (telefon, card, bani cash etc.