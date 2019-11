De câţi IT-işti e nevoie la nivel european

Se preconizează că în anul 2020 pe piața europeană a muncii va fi un deficit de peste 670.000 de profesioniști în domeniul IT. În prezent este nevoie de personal calificat, mai mult decât oricând, pentru a permite Europei să își consolideze competitivitatea la nivel global, ținând cont că inovarea în domeniul digital a devenit un factor-cheie.

Întrucât decalajele ce țin de salarii și de ratele de angajare încep să dispară în Estul și Vestul Europei, noi provocări precum competențele diferențiate, schimbările profesionale și lipsa aptitudinilor de comunicare din domeniul IT trebuie să fie gestionate printr-un sistem complex de educație și formare profesională, arată o analiză a școlii de programare Codecool.

Rezultatele unui studiu publicat recent de Codecool evidențiază nevoia stringentă de a descoperi noi principii de cooperare între factorii de decizie europeni, întreprinderi, învățământul superior și actorii din sectorul educației private, pentru a putea genera forță de muncă de calitate în acest sector.

Forța de muncă digitală din Europa: aproape 9 milioane de profesioniști

În 2018, circa 8,9 milioane de profesioniști au lucrat ca specialiști în domeniul IT&C în Uniunea Europeană – ceea ce reprezintă peste 3,9% din forța totală de muncă din țările participante la studiu. Acest lucru înseamnă că, în numai 10 ani, numărul de specialiști IT&C din Europa a crescut cu mai mult de 40%. În timp ce acțiunile de angajare sunt în continuare cele mai ridicate în Europa Occidentală, majoritatea statelor din Europa Centrală și de Est, precum Cehia, Slovenia și Ungaria deja depășesc sau se apropie de media europeană.

În timp ce extinderea ocupării forței de muncă în domeniul IT dovedește că Europa ține pasul cu liga mondială, cererea de competențe în domeniul digital continuă să crească într-un ritm alert. În 2020, se preconizează că piața europeană a muncii va înregistra un deficit de peste 670.000 de profesioniști IT.

Numărul de respondenți care susțin că au întâmpinat dificultăți în angajarea de forță de muncă digitală în Europa Centrală și de Est continuă să crească, Ungaria depășind media (60%), în timp ce România (45%) și Polonia (37%) se apropie cu pași repezi – nu într-o manieră pozitivă.

Cât valorează competitivitatea

Ca urmare a creșterii constante a cererii de pe piață, salariile din domeniul IT sunt extrem de competitive pe tot globul. Cu toate acestea, câștigurile depind fundamental de factori precum țară, sex, vârstă, nivel de educație și tipul de job. Salariile sunt de asemenea mai ridicate în cadrul companiilor mari, iar freelancerii tind să câștige mai mult decât angajații din firme. După cum arată statisticile, Europa este în continuare împărțită în două în ceea ce privește nivelul salariilor în domeniul IT. În același timp, creșterea salariilor în Estul Europei este cu mult peste nivelul inflației ceea ce înseamnă o mărire reală a salariului de peste două ori mai mare decât rata din Europa de Vest. Industria IT a crescut recent în Europa de Est cu 7%, datorită cererii semnificative pentru serviciile IT tradiționale din Europa Occidentală și din SUA.

Concret, în România, salariile în domeniul IT au crescut cu o rată anuală compusă de 11,53%. În Ungaria, conform ultimului sondaj al companiei Hays, salariile inginerilor de software de pe posturile de junior sunt de aproximativ 1672 de euro în medie, crescând exponențial cu experiența dobândită. Profesioniștii din domeniul IT din Polonia pot fi la fel de mulțumiți, întrucât câștigă de două ori mai mult decât angajații din industria construcțiilor și din sectorul de afaceri, având un salariu mediu de 1914 euro.

Valentina Grădinaru