Evoluţia vânzărilor de Black Friday, analizată, în timp real, de industria de e-commerce din România

Vineri, de Black Friday, se va reuni industria de e-commerce la centrul media al PayU România. Scopul este să analizeze, în timp real, evoluţia tranzacţiilor pe durata evenimentului de shopping al anului, conform agerpres.ro.

Reprezentanţii PayU România, alături de cei ai Asociaţiei de Plăţi Electronice din România şi de cei ai Asociaţiei Române a Magazinelor Online, vor fi prezenţi în cadrul unei conferinţe de presă. Pe durata acesteia vor dezbate evoluţia Black Friday 2019, dar şi viitoarele trenduri în domeniul e-commerce, conform companiei de plăţi online.

Reprezentanţii comercianţilor, băncilor, asociaţiilor din industrie şi specialişti în e-commerce vor analiza, în timp real, ce se întâmplă de Black Friday pe piaţa de e-commerce.

Românii vor face în „Vinerea Neagră“ cumpărături de 1,2 miliarde de lei, conform estimărilor

Conform estimărilor PayU România, în acest an, în „Vinerea Neagră“ a reducerilor, românii vor face cumpărături în valoare de 1,2 miliarde de lei, în creştere cu 20% faţă de ediţia de anul trecut. Din acest total, peste 360 de milioane de lei sunt reprezentate de tranzacţiile online, mai mult cu 25% de la an la an.

Valoarea medie a coşului de cumpărături în mediul virtual va înregistra, în acest an, o uşoară scădere (-4%), în comparaţie cu anul 2018, ajungând la 650 de lei.

Vânzările produselor din categoriile fashion, home & deco şi turism înregistrează creşteri

Categoria IT&C va rămâne în topul preferinţelor românilor. Cu toate acestea, vânzările produselor din categoriile fashion, home & deco şi turism înregistrează creşteri constante de la un an la altul.

Analiza celor de la PayU România arată că, pe 15 noiembrie, 70% din totalul plăţilor online vor fi efectuate cu un singur click, în timp ce 40% din valoarea totală a tranzacţiilor procesate vor proveni din plăţile cu un card pentru rate fără dobândă. Valoarea medie a coşului de cumpărături plătit cu un astfel de card este, în medie, cu 50% mai mare decât coşul mediu de cumpărături obişnuit.

PayU, furnizor de servicii de plată pentru companii, lider pe pieţele din Europa Centrală şi de Est

Printre retailerii din portofoliul PayU care vor participa la ediţia Black Friday de anul acesta se află: eMAG, FashionDays, PC Garage, Altex, Elefant, Flanco, Jysk, Kika, Vivre, F64 şi iStyle.

PayU, furnizor global de servicii de plată pentru companii, este lider pe pieţele din Europa Centrală şi de Est şi procesează tranzacţii pentru comercianţi, precum: Allegro, AmRest, Avon, Blue Air, Makro, Orange, PKP Intercity, Play, Showroom.pl, TUi şi Virgin Mobile.

În România, compania lucrează cu parteneri ca: Telekom, BlueAir, Paravion, eMag, Flanco, UPC, Elefant.ro, Altex, Flori de Lux, Magnolia, NN Asigurari, Allianz Direct, Eventim.ro, Decathlon, Fashion Days şi alţii.