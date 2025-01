Samsung a lansat noua serie de telefoane Galaxy S25. Ce preţuri vor avea

Samsung a lansat seria Galaxy S25, a doua generație de telefoane cu inteligență artificială integrată în dispozitiv, cu un design ușor schimbat și un procesor mai puternic. Seria Galaxy S25 vine cu șapte generații de actualizări ale sistemului de operare și șapte ani de actualizări de securitate.

Toate modelele de anul acesta ale seriei flagship au la bord procesorul Snapdragon 8 Elite for Galaxy și un design mai rotunjit, cu margini plate. Totodată, modelele vin cu 12GB RAM pentru noile funcții Galaxy AI.

Samsung a lansat noua serie de telefoane Galaxy S25

Seria Galaxy S25 va fi disponibilă pentru precomenzi începând cu 22 ianuarie 2025 și vor intra în magazine pe 7 februarie.. Galaxy S25 Ultra va fi disponibil în culorile Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver, Titanium Gray și exclusiv pe samsung.com.

Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen și Titanium Pinkgold. Galaxy S25 și Galaxy S25+ vor fi disponibile în culorile Silver Shadow, Navy, Icyblue, Mint și exclusiv pe samsung.com Blue Black, Coral Red și Pink Gold.

„Cele mai mari inovații sunt o reflectare a dorințelor utilizatorilor lor, de aceea am perfecționat Galaxy AI pentru a ajuta pe toată lumea să interacționeze cu dispozitivele lor într-un mod natural și fără efort, în timp ce se bazează pe faptul că le este protejată confidențialitatea”, a declarat TM Roh, președinte și șef al diviziei Mobile eXperience Business la Samsung Electronics.

„Seria Galaxy S25 deschide calea către un sistem de operare integrat cu inteligență artificială care schimbă fundamental modul în care utilizăm tehnologia și modul în care ne trăim viața”.

Funcții noi Galaxy AI și colaborarea cu Google pentru Gemini AI

Telefoanele cu Galaxy AI au acum funcții în 20 de limbi, inclusiv în limba română. Astfel că utilizatorii pot folosi funcții precum Interpreter sau Call Transcript, Writing Assist și Drawing Assist pe dispozitiv și în limba română.

Potrivit Samsung, integrarea AI-ului cu capabilități multimodale permite Galaxy S25 să interpreteze text, vorbire, imagini și videoclipuri. Actualizările aduse funcției Circle to Search cu Google fac căutarea pe ecranul telefonului să fie mai utilă, rapidă și contextuală.

Circle to Search recunoaște acum rapid numere de telefon, e-mailuri și URL-uri de pe ecran și permite utilizatorului să sune, să trimită e-mailuri sau să viziteze un site web cu o singură atingere.

Gemini pe Samsung S25

Pentru a activa Gemini, utilizatorii trebuie să apese butonul lateral și pot efectua acțiuni multiple cu o singură comandă între aplicațiile Samsung și Google, precum și în aplicații terțe precum Spotify. De exemplu, să găsească programul sezonului echipei sportive preferate și să îl adauge în Calendarul Samsung cu o singură comandă.

De asemenea, Galaxy S25 organizează apelurile cu Call Transcript și sumarizare. Funcțiile Writing Assist, cum ar fi rezumatul conținutului sau formatarea automată a notițelor, pot fi activate în locurile în care textele pot fi selectate, fără a fi necesară comutarea între aplicații.

Drawing Assist deblochează noi modalități de a da viață ideilor prin combinații de schițe, text sau solicitări de imagini. Pe seria anterioară, S24, funcția putea fi folosită doar desenând o schiță fără posibilitatea de a da o comandă prin text.

O altă funcție nouă este Now Brief, o nouă interfață destinată informațiilor relevante pentru utilizatori, cum ar fi vremea, remindere, alarme, calendar, chiar și informații despre sporturi sau evenimente live, cu ajutorul Google. Aceste date sunt disponibile și în partea de jos a ecranului blocat, în formă de „pilulă”, numită Now Bar.

Galaxy S25 introduce, de asemenea, criptografia post-cuantică, protejând datele personale împotriva amenințărilor care ar putea crește odată cu evoluția calculului cuantic.

Procesor Snapdragon 8 Elite

Seria Galaxy S25 este alimentată de Snapdragon 8 Elite pentru Galaxy, cel mai puternic procesor de pe seria Galaxy S, oferind o creștere a performanței de 40% la NPU, 37% la CPU și 30% la GPU comparativ cu generația anterioară. Această putere alimentează capacitatea seriei Galaxy S25 de a procesa mai multe experiențe AI pe dispozitiv, inclusiv sarcini AI anterior bazate pe cloud, cum ar fi Generative Edit.

Potrivit companiei, ProScaler realizează o îmbunătățire de 40% a calității scalării imaginii pe ecran, încorporând în procesor tehnologia personalizată mDNIe (motor digital de imagine mobilă)folosind IP Galaxy pentru a permite o eficiență energetică mai mare a afișajului.

Snapdragon 8 Elite pentru Galaxy este, de asemenea, echipat cu Vulkan Engine și Ray Tracing îmbunătățit, ceea ce face ca jocurile mobile să fie mai fluide și mai realiste.

Samsung subliniază că toate utilizările intense ale dispozitivului și procesarea AI funcționează fără probleme datorită structurii modificate de disipare a căldurii, cu o cameră de vapori cu 40% mai mare și un material de interfață termică (TIM) personalizat care oferă o îmbunătățire suplimentară a eficienței termice.

Camere foto și noi funcții pentru video

Seria are un nou senzor de cameră Ultra Wide de 50MP, actualizat de la 12MP anterior.

De asemenea, înregistrarea HDR de 10 biți este acum aplicată implicit, oferind o expresie a culorii de patru ori mai bogată comparativ cu 8 biți. Galaxy S25 analizează mișcarea și timpul pentru a reduce mai eficient zgomotul.

Această integrare permite detectarea atât a obiectelor în mișcare, cât și a celor statice cu o precizie mai mare, asigurând imagini mai clare și mai curate în orice scenariu.

Galaxy S25 introduce o serie de instrumente care erau înainte limitate la software specializat, făcând editarea avansată accesibilă tuturor. Audio Eraser simplifică eliminarea zgomotului nedorit din videoclipuri. Prin izolarea categoriilor de sunete – inclusiv voci, mulțimi, vânt, muzică, natură și zgomot de fundal – utilizatorii pot controla ce să atenueze sau să elimine complet.

Samsung Galaxy S25 și Galaxy S25+. Specificații

Display de 6,2 inch Full HD+ /6,7 inch, QHD+

Android 15 cu OneUI 7

Camere principale – 12 MP Ultra-Wide, 50 MP Wide și un Telephoto de 10 MP, 3x zoom optic

Cameră frontală – 12 MP

Memorie RAM 12 GB

Stocare internă – 128 GB (numai pe S25), 256 GB, 512 GB

Baterie de 4.000/4.900 mAh

Încărcare de până la 25W pe S25 / 45W pe S25+

Rezistență la apă și praf IP68

Conectivitate – 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Telefoanele vin în culorile Navy, Silver Shadow, Icyblue și Mint, iar exclusiv pe site-ul Samsung pot fi găsite în culorile Blue Black, Coral Red și Pink Gold. Prețul de pornire al S25 cu 128 GB stocare este de 4.500 lei, iar S25+ cu 256 GB stocare este 5.700 lei.

Samsung Galaxy S25 Ultra. Specificații

Display de 6,9 inch, QHD+

Android 15 cu OneUI 7

Camere principale – 50 MP Ultra-Wide, 200 MP Wide, 50 MP Telephoto pentru zoom optic 5x și 10 MP Telephoto pentru zoom optic 3x

Cameră frontală – 12 MP

Memorie RAM 12 GB

Stocare internă – 256 GB, 512 GB, 1 TB

Baterie de 5.000 mAh

Încărcare de până la 45W

Rezistență la apă și praf IP68

Conectivitate – 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Modelul Ultra are în construcția sa titan și materialul Corning Gorilla Armor 2, care este mai durabil decât sticla, afirmă Samsung. Acesta combină sticla ceramică cu un tratament de suprafață antireflexie, pentru rezistență mai mare la șocuri.

Modelul vine în culorile Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver și Titanium Gray, cu variantele exclusive pe site-ul Samsung Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen și Titanium Pinkgold. Prețul de pornire al unui model Galaxy S25 Ultra cu 256 GB stocare internă este 7.200 lei.