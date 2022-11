Conferință despre tehnologie și viitor în Craiova

Centrul de proiectare și dezvoltare HELLA Technical Center Craiova organizează un eveniment pentru comunitatea tehnică și mediul academic din oraș

Locația HELLA din Craiova, unde cei aproximativ 500 de angajați contribuie la dezvoltarea produselor automotive de ultimă oră, găzduiește, în 17 noiembrie, în sala ”Constantin Brâncuși” a hotelului Ramada, conferința FOR Lighting VIA Technology. În prezența partenerilor de tradiție din mediul universitar și a reprezentanților din echipa globală HELLA, membrii departamentului Lighting Electronics vor explora, împreună cu participanții înscriși la eveniment, viziunea companiei asupra viitorului tehnologiei sistemelor inteligente de iluminat pentru mașini.

Participarea la conferință se face pe bază de înregistrare. Sunt așteptați să se înscrie specialiști în dezvoltare software si cercetare în inginerie din companiile de profil din oraș, precum și studenții care doresc să-și descopere vocația în domeniu.

În sală vor fi expuse produse la care au contribuit colegii din HELLA Technical Center Craiova, vârful de lance fiind prototipul sistemului inteligent pentru faruri bazat pe tehnologie high-definition, care a intrat recent în producție de serie în HELLA, o premieră pentru companie.

Invitații din cadrul companiei vor vorbi despre semnificația tehnologiei de iluminat în zilele noastre, cu o perspectivă spre viitor. HELLA este recunoscută la nivel mondial pentru activitatea în domeniul iluminatului auto, care astăzi capătă semnificații noi. Pe lângă ”simpla” iluminare a drumului, noile tehnologii contribuie și la siguranța deplasării (prin proiectarea distanțelor de siguranță sau a zonelor de protecție pentru bicicliști și pietoni), a confortului celorlalți participanți la trafic (prin adaptarea luminilor la condițiile concrete de trafic, fără a diminua vizibilitatea șoferului).

Competențe globale la Craiova

Lighting Electronics a intrat în portofoliul HELLA Technical Center Craiova din 2018 ca o recunoaștere din partea companiei a competențelor și a nivelului de responsabilitate a echipei de aici. Ca și alte departamente din centrul de cercetare și proiectare, Lighting Electronics este implicat în dezvoltarea produselor, de la cererea clientului, concept și până la industrializare. Sistemele dezvoltate aici sunt produse ulterior în fabrica HELLA din Arad.

Locația din Craiova este singura din rețeaua internațională HELLA în care se dezvoltă și plaforma de Lighting Electronics, un software generic pentru implementarea tehnologiilor inovatoare în automotive. Aceasta stă la baza tuturor proiectelor dezvoltate în companie, iar colegii din Craiova oferă sprijin celorlalte locații HELLA din lume (Germania, China, India etc). ”Responsabilitatea globală reprezintă o provocare continuă care cere viziune. Responsabilitatea totală pe un proiect de serie, pentru cel mai prestigios producător european, cere pasiune. Echipa noastră a demonstrat că le are pe amândouă. În plus, suntem mândri ca putem susține un angajament de anvergură cu o echipă foarte tânără”, spune Fadi El-Naqib, care conduce segmentul Lighting Electronics din HELLA Technical Center Craiova.

Inteligența și competențele specialiștilor HELLA din Craiova au inspirat, pe parcursul anilor, studenți ai Universității din Craiova să-și înceapă cariera în centrul de proiectare și dezvoltare, ca apoi să crească profesional și să consolideze echipa. Nu întâmplător 97% dintre angajații de azi sunt absolvenți ai universității craiovene. ”Ne bucurăm să organizăm acest eveniment alături de partenerii noștri din educație și să avem oportunitatea să le arătăm tinerilor încotro se îndreaptă industria automotive. Va fi o poveste despre tehnologie, desigur, și, în egală măsură, va fi despre oameni, pentru că oamenii creează tehnologia”, explică Nicolae Neagu, directorul HELLA Technical Center Craiova.

Înregistrarea la eveniment se poate face până în 14 noiembrie, aici.

Încă din 2007, când a fost înfiițat, HELLA Technical Center Craiova și-a stabilit un set de valori care stau la baza activității sale și astăzi: evoluție neobosită, flexibilitate, orientare către clienți, pasiune pentru tehnologie. Centrul de dezvoltare și cercetare creează sisteme ce vor echipa mașinile într-un viitor apropiat și mai îndepărtat. Este pol de atracție pe piața muncii din regiune, datorită multidisciplinarității și a sectorului de viitor (automotive), precum și a oportunităților de a face performanță în domenii precum software, hardware, testare sau securitate cibernetică.

Compania automotive are în țara noastră cinci centre de proiectare și dezvoltare, un centru administrativ și trei unități de producție, situate în Timișoara, Arad, Lugoj, Craiova, Iași și Oradea, cu peste 5000 de angajați.

Despre HELLA

HELLA, furnizor automotive de anvergură internațională, este o companie listată la bursă, operațională sub brandul umbrelă FORVIA. În cadrul acestui grup, HELLA reprezintă înalta performanță în tehnologia de iluminat și electronică în industria auto. În același timp, compania acoperă un portofoliu larg de servicii și produse pentru ateliere și magazine de piese auto, precum și pentru constructorii de vehicule speciale prin intermediul Business Group Lifecycle Solutions. HELLA are 36.000 de angajați în mai mult de 125 de locații în întreaga lume și a generat vânzări de 6,3 miliarde de euro, în anul fiscal 2021/2022.

Despre FORVIA

FORVIA îmbină tehnologia complementară și avantajele industriale ale Faurecia și HELLA. Cu peste 300 de zone industriale și 77 de centre de proiectare și dezvoltare, 150.000 de angajați, printre care 35.000 de ingineri în mai mult de 40 de țări, FORVIA oferă o abordare unică și cuprinzătoare a provocărilor prezentului și viitorului din domeniu. Compusă din șase grupuri de business cu 24 de linii de produse și cu un portofoliu puternic de peste 14.000 de patente, FORVIA se pregătește să devină un partener orientat în zona inovației și a integrării pentru constructorii de top de mașini din lume. FORVIA își propune să determine transformarea mobilității, prin proiecte vizionare.