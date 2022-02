Facebook va lansa la nivel global produsul de clipuri video scurte Reels

​Facebook (Meta) a anunțat că produsul Reels, care permite postarea de mici clipuri video, va fi disponibil pentru userii rețelei din 150 de țări și a anunțat noi modalități de editare și monetizare pentru Reels.

Facebook s-a inspirat mult din TikTok când a lansat Reels care a fost disponibil mai întâi pe Instagram și doar pentru cei din America de Nord.

Facebook consideră că TikTok este principalul său rival și, deși rețeaua grupului chinez ByteDance nu are așa de mulți useri, este considerată mai cool d către tineri și are o pondere mult mai mare decât Facebook la capitolul useri de sub 25 de ani, conform HotNews.

Reels a fost lansată în 2020 pe Instagram drept o ”clonă” de TikTok, iar produsul de clipuri video de cel mult 60 de secunde a fost disponibil din septembrie 2021 și pe Facebook, în SUA și apoi în India, Canada și Mexic. De acum, Reels este disponibilă în trei sferturi dintre țările lumii.

Recent, șefii Meta au spus că Reels este produsul care crește cel mai mult, dar o problemă este că monetizarea nu este la niveluri atât de ridicate precum la Instagram Feed și Stories. Pentru a schimba asta, cei de la Meta au lansat acum noi moduri de afișare a unor reclame pe Reels și noi metode de combinare a diverselor clipuri, dar și de editare.

Reels a fost un produs gândit pentru Instagram, dar cei de la Meta și-au dat seama că ar putea merge și pe rețeaua Facebook și că va mai fi un mod prin care cele două rețele vor avea și mai multe în comun.

Facebook a avut mare succes cu ”clonarea” opțiunii Stories lansată de Snapchat, dar nu este clar dacă Reels va fi un succes la fel de mare.