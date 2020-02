Activision Blizzard părăsește platforma GeForce Now

Nvidia a anunțat că toate jocurile Activision Blizzard disponibile pe platforma sa de streaming GeForce Now vor fi în curând eliminate, la cererea producătorului, anunță arstechnica.

Decizia afectează jocuri precum Overwatch, World of Warcraft, Starcraft 2 și seria Call of Duty. Destiny 2 este încă disponibil pe platformă pentru că aparține Bungie, care s-a despărțit de Activision acum un an.

„Sperăm să colaborăm cu Activision Blizzard pentru a aduce înapoi, pe viitor, aceste jocuri, precum și altele”, mai scrie în comunicatul de presă al Nvidia.

Nu a făcut public motivul

Activision Blizzard nu a făcut public motivul retragerii și este posibil să revină asupra deciziei. Însă luna trecută producătorul de jocuri a anunțat că a încheiat un parteneriat multianual cu Google Cloud. Acesta le oferă suport pentru infrastructura backend a jocurilor și servicii de streaming prin YouTube. Activision nu a anunțat în acel moment niciun plan de a aduce jocuri pe platforma Google Stadia, dar decizia de a pleca de pe GeForce Now capătă sens prin prisma acestui parteneriat.

Peste 1.500 de jocuri disponibile pe GeForce Now

GeForce Now a ieșit luna aceasta dintr-o lungă perioadă beta, iar retragerea jocurilor Activision Blizzard atât de curând după lansare este o mică lovitură pentru noua platformă. Nvidia precizează că există „peste 1.500 de jocuri ai căror producători au cerut să fie jucabile pe platformă și că noi titluri vor fi adăugate prin actualizări săptămânale.

Întâmplarea ne reamintește că, în timp ce serviciile de gaming cu abonament pot părea mai convenabile, ele presupun să renunți la ideea de proprietate deplină asupra jocurilor pe care le cumperi. În noua eră a game streaming-ului, accesul la jocuri durează doar atâta timp cât producătorii și/sau furnizorii de streaming sunt dispuși să-l ofere.