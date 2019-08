Nokia Corporation confirmă lista telefoanelor care vor primi Android 10

Nokia Corporation a reuşit într-un timp atât de scurt să intre înapoi în atenţia publicului, întrucât HMD Global s-a asigurat în ultimii ani ca dispozitivele lor să fie întotdeauna actualizate repede la variantele noi de Android, informează go4it.ro

Abia ce a fost anunţat Android 10 în mod oficial de către Google, că producătorul finlandez deja are un program de dezvoltare şi lansare a actualizării pentru dispozitivele pe care le are deja pe piaţă.

Nokia Corporation: Telefoanele vor primi Android 10, în cât mai scurt timp

Primele smartphone-uri Nokia care vor primi update la Android 10 vor fi cele mai puternice trei dispozitive din oferta companiei care încă beneficiază de suport software oficial. Vorbim aici despre Nokia 9 PureView, actualul flagship al acestui brand, Nokia 8.1, lansat în toamna anului trecut şi Nokia 7.1. Aceste trei modele vor primi Android 10 începând din trimestrul al patrulea al acestui an, deci cândva în perioada octombrie-decembrie.

Următoarele trei dispozitive de pe listă vor fi Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus şi Nokia 6.1, care vor primi actualizarea la începutul primului trimestru din 2020, deci probabil în primele săptămâni ale noului an. Aceste vor fi urmate de modelele mid-range inferioare Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 3.1 Plus şi Nokia 2.2, care vor primi Android 10 cândva după.

În cele din urmă, spre sfârşitul perioadei ianuarie-martie, Nokia 8 Sirocco, precedentul flagship HMD, alături de Nokia 5.1 şi modelul entry-level Nokia 1 Plus vor fi actualizate.

Lista dispozitivelor Nokia care vor primi update la Android 10

T4 2019 (octombrie-decembrie)

Nokia 9 PureView

Nokia 8.1

Nokia 7.1

T1 2020 (ianuarie-martie)

Nokia 7 Plus

Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 2.2

Nokia 8 Sirocco

Nokia 5.1

Nokia 1 Plus

T2 2020 (aprilie-iunie)

Nokia 1

Nokia 5.1

Nokia 3.1

Nokia 2.1

Cel mai probabil, dispozitivele Nokia care urmează să fie anunţate în viitorul apropiat, vor ajunge pe piaţă cu Android 10 în varianta Android One pre-instalat din fabrică.

Aurelian Marian Soare