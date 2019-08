Samsung Galaxy Note10+ are cea mai bună cameră de pe un smartphone

Samsung Galaxy Note10+ este declarat drept „telefonul cu cea mai bună cameră” din acest moment. Telefoanele producătorului chinez au fost atât de avansate faţă de concurenţă, încât singurele modele care le puteau depăşi erau generaţiile mai noi produse tot de Huawei, informează go4t.ro

Timp de un an şi jumătate, Huawei a dominat topul DxOMark care compară camerele de pe smartphone-uri. După ce P20 Pro, Mate 20 Pro şi P30 Pro au stat pe primele locuri atât de mult timp, a venit rândul unui nou campion. DxOMark a testat modelul Samsung Galaxy Note10+ 5G şi l-a declarat drept „telefonul cu cea mai bună cameră” din acest moment.

Samsung vs Huawei

Pe hârtie, Samsung Galaxy Note10+ 5G nu are o cameră cu mult diferită faţă de cea pe care am întâlnit-o pe Galaxy S10+ 5G. Ambele beneficiază de trei senzori foto şi un senzor 3D Time of Flight cu specificaţii similare. Se pare însă că Samsung a lucrat foarte mult la software în această perioadă, reuşind să întreacă puţin performanţa modelului precedent. Acesta era deja la egalitate în topul DxOMark cu modelul P30 Pro, de la Huawei.

Avantajele lui Galaxy Note10+ 5G faţă de P30 Pro par a fi concentrate în jurul funcţiilor de filmare. Huawei se concentrează în general pe calitatea fotografiilor. Samsung pune un accent deosebit pe funcţia de filmare, care i-a adus punctele în plus pentru a depăşi Huawei în testele DxOMark.

Samsung Galaxy Note10+ are un adevărat „DSLR”

Conform concluziilor testelor, Samsung Galaxy Note10+ 5G beneficiază de un sistem de stabilizare foarte eficient, autofocus rapid şi precis, culori naturale, expunere corectă în majoritatea situaţiilor şi filmare care captează detalii bune atât afară, cât şi în interior. Desigur, în lumină slabă, senzorul de dimensiuni mici nu poate să capteze la fel de multe detalii. Funcţia de tracking aduce de la sine şi expunere inconsistentă.

Fotografiile sunt foarte bune atât timp cât există multă lumină naturală. Focalizarea este rapidă, expunerea calculată corect, iar zgomotul de imagine este redus. Ba chiar şi fotografiile cu zoom îşi păstrează detaliile până la distanţă medie.

Se pare că Samsung mai are de lucrat la balansul de culoare în anumite situaţii. Puțin de lucrat la zgomot de imagine în zonele cu umbră şi probabil adăugarea unei lentile zoom mai puternice, precum cea 3X de pe P30 sau 5X de pe P30 Pro.

Concluzii pentru un scor final al calității

Scorul final de 113 puncte, cu un punct peste cel al Huawei P30 Pro, a fost compus dintr-un scor foto de 118 puncte şi un scor video de 101 puncte. În comparaţie, Huawei P30 Pro, fostul „campion” al camerelor de mobil a obţinut în testele DxOMark 119 puncte pentru foto şi 97 puncte pentru video.

Pe lângă performanţa mai slabă pe filmare din punct de vedere al calităţii imaginii, modelul Huawei are şi un alt dezavantaj. Acesta poate filma în rezoluţie 4K doar la 30 de cadre pe secundă, în timp ce modelul Samsung permite filmarea la 60 de cadre pe secundă.

Astfel, cei care doresc să realizeze un efect slow-motion la rezoluţie înaltă au mai mult loc de experimentat cu modelul Samsung.

DxOMark a publicat simultan şi un review pentru camera selfie a lui Galaxy Note10+ 5G, care este de asemenea desemnată drept „cea mai bună” de pe piaţă cu 99 puncte, lăsând astfel ZenFone 6 pe locul al doilea cu 98 puncte.

Aurelian Marian Soare