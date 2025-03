Primul pas către pace în războiul din Ucraina. Ce au anunțat Casa Albă și Kremlinul

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin au discutat marți, la telefon, timp de mai bine de o oră și jumătate. Washingtonul speră că va convinge Moscova să accepte o încetare a focului pentru 30 de zile, care să ducă la un acord de pace permanent.

Administrația Trump pare să fi acceptat deja cererea Rusiei de a păstra controlul asupra teritoriului ucrainean pe care îl ocupă și de a bloca orice ambiție a Kievului de a adera la NATO. Lucrurile ar putea merge mai departe, deoarece Putin vrea sistarea livrărilor de arme către Kiev pe durata armistițiului, au scris Bloomberg și New York Times înaintea discuției telefonice, potrivit hotnews.ro.

Rusia a fost de acord cu o încetare a focului asupra infrastructurii energetice, ca parte a inițiativei SUA de a pune capăt invaziei ruse în Ucraina, a confirmat Casa Albă.

Casa Albă a transmis că cele două părți au convenit să aibă „negocieri tehnice” privind o încetare a focului la Marea Neagră și, în continuare, o încetarea complet a focului și o pace permanentă.

Președintele Rusiei este de acord cu oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice pentru 30 de zile, a transmis Kremlinul, scrie Reuters, citând agențiile ruse de presă. De asemenea, Kremlinul mai transmite că Vladimir Putin a „reacționat constructiv” la propunerea președintelui Trump privind siguranța transportului pe Marea Neagră și a fost de acord să înceapă discuții în acest sens, conform Reuters.19:20

Vladimir Putin și-a reafirmat angajamentul pentru o soluționare pașnică a războiului din Ucraina, scrie Reuters, citând agențiile de presă ruse. Președintele rus a arătat, în discuția cu președintele SUA, că trebuie oprită mobilizarea de trupe și înarmarea Ucrainei.

Atât Kremlinul, cât și Casa Albă au confirmat că discuția Putin-Trump s-a încheiat.19:01.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți, după discuția telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, că „Europa trebuie să fie la masa negocierilor”.18:56

Discuția telefonică a președintelui rus Vladimir Putin cu președintele american Donald Trump a decurs „foarte bine”, a declarat pentru CNN o sursă rusească.

Kirill Dmitriev, trimisul lui Putin pentru cooperarea internațională, a scris pe X, conform Reuters: „Sub conducerea președintelui Putin și a președintelui Trump, lumea a devenit astăzi un loc mult mai sigur! Istoric! Epic!”.

