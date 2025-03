Putin acceptă propunerea SUA de armistițiu în Ucraina, dar pune unele condiţii

Vladimir Putin a declarat joi că Rusia este “de acord cu propunerea de încetare a focului” în Ucraina, dar a subliniat că această propunere trebuie să ducă la “o pace durabilă și să elimine cauzele profunde” ale conflictului, potrivit The Guardian.

Întrebat de ziariști, după o întâlnire cu dictatorul din Belarus, despre propunerea SUA de încetare a focului, Putin a început prin a-i mulțumi lui Trump pentru că „acordă atât de multă atenție reglementării conflictului din Ucraina”.

🇷🇺🇺🇦🇺🇸⚡️ President Putin stated that while Russia agrees with proposals to end hostilities, any cessation must lead to long-term peace and address the root cause of the crisis. pic.twitter.com/VOw7CMnxfh