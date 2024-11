Putin: Rusia a atacat Ucraina cu Oreşnik, un nou tip de rachetă balistică hipersonică cu rază medie de acţiune

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat ieri că Forţele ruse au atacat Ucraina cu un nou tip de rachetă balistică cu rază medie de acţiune – Oreşnik -, care nu purta încărcătură nucleară, în urma unui tir împotriva oraşului ucrainean Dnipro, relatează AFP.

”Inginerii noştri au numit-o Oreşnik”, anunţă Vladimir Putin într-un discurs adresat naţiunii. Acest atac a vizat ”o instalaţie a complexului militaro-industrial ucrainean”, anunţă el.

Statement by the President of the Russian Federation



⚡️🇷🇺PUTIN CONFIRMS NUKE-CAPABLE BALLISTIC MISSILE STRIKE ON UKRAINE, stating it was test of state-of-the-art Oreshnik (“Hazel”) medium-range ballistic missiles, armed with non-nuclear warheads on huge Dnepropetrovsk weapons… pic.twitter.com/vJEOS8nGWm