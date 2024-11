Rusia a lansat, pentru prima dată, o rachetă balistică intercontinentală într-un atac asupra Ucrainei

Forţele aeriene ale Kievului au anunţat că Rusia a lansat joi o rachetă balistică intercontinentală din regiunea sa sudică Astrahan în timpul unui atac asupra Ucrainei efectuat în cursul dimineţii.

Este prima dată când Rusia foloseşte o rachetă atât de puternică, cu rază lungă de acţiune, în cursul acestui război. Kievul nu a precizat ce tip de rachetă balistică intercontinentală a fost lansată, relatează Reuters, potrivit News.ro.

🔴🔴🔴 ❕ The Ukrainian Air Force said Russia struck Ukraine's Yuzhmash plant in Dnipro with an intercontinental ballistic missile (ICBM) last night.



Previously (ICBMs) have never been used in combat.https://t.co/JGQKjIZ70v pic.twitter.com/XHy7dC3zp7