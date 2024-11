Polonia şi-a mobilizat avioanele după ce Rusia a lansat un atac cu rachete asupra Ucrainei

Mai multe explozii au zguduit capitala Kiev şi alte oraşe ucrainene duminică dimineaţa, în timp ce Polonia a ridicat de la sol avioane de vânătoare, după ce cele două ţări au anunţat că un atac masiv cu rachete al Rusiei era în desfăşurare, transmit Reuters şi AFP.

„Din cauza atacului masiv al Federaţiei Ruse cu rachete de croazieră, rachete balistice şi drone împotriva unor ţinte situate, printre altele, în vestul Ucrainei, aeronavele poloneze şi aliate au început să opereze în spaţiul nostru aerian”, a declarat Comandamentul operaţional al forţelor armate poloneze pe site-ul său.

„Toate forţele şi resursele disponibile (au fost activate)”, a adăugat acesta.

Explozii au fost auzite în oraşul Zaporijje, în sud-estul Ucrainei, şi în portul Odesa de la Marea Neagră, potrivit martorilor Reuters.

This Sunday morning, the enemy fired the following against Ukraine:



– Kh-101/55 cruise missiles;

– Kalibr missiles;

– Kh-59/69/31P guided cruise missiles;

– Kh-22 hypersonic cruise missiles;

– Iskander/KN-23 ballistic missiles;

– S-300/S-400 guided ballistic missiles;

– Kinzhal…