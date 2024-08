Ucraina a lovit un aeroport din Rusia aflat la 300 de kilometri de graniță

Ucraina a lovit joi baza aeriană Marinovka, din regiunea Volgograd (fostul Stalingrad), ca urmare a campaniei ambițioase a Kievului de a lovi ținte din interiorul teritoriului rus, relatează The Guardian.

Situat la circa 300 de kilometri de granița cu Ucraina, Marinovka este aeroportul de unde decolează circa 30 de avioane de luptă Su-34 și Su-35, modele care efectuează bombardamente regulate împotriva pozițiilor ucrainene de pe linia frontului, a declarat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru publicația Kyiv Independent. Nu este clar pentru moment câte avioane au fost avariate sau distruse.

