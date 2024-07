Cel puțin 20 de morți, după ce un spital de copii din Kiev a fost lovit de o rachetă rusească

Autoritățile ucrainene au spus că atacul „masiv” cu rachete desfășurat de Rusia luni dimineață a afectat și un mare spital de copii din Kiev. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu efectele loviturii.

Rusia a lansat un atac extins cu rachete asupra Ucrainei, Ministerul de Interne de la Kiev vorbind de cel puțin 20 de morți și 50 de răniți ca urmare a bombardamentelor. conform hotnews.ro.

„Spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev. Unul dintre cele mai importante spitale de copii nu numai din Ucraina, ci și din Europa. Okhmatdyt a salvat și vindecat mii de copii”, a spus președintele Volodimir Zelenski.

„Acum că spitalul a fost avariat de un atac rusesc, sunt oameni sub dărâmături, iar numărul exact al victimelor este încă necunoscut. Chiar acum, toată lumea ajută la îndepărtarea dărâmăturilor – medici și oameni obișnuiți.

Rusia nu poate pretinde că nu știe unde zboară rachetele sale și trebuie să fie trasă la răspundere pentru toate crimele sale. Împotriva oamenilor, împotriva copiilor, împotriva umanității în general. Este foarte important ca lumea să nu rămână tăcută acum și ca toată lumea să vadă ce cine este și ce face Rusia”, a scris el pe platforma X.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.



Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are… pic.twitter.com/TmRlUmSBri