Zelenski laudă pachetul de ajutor al SUA și îi cere lui Blinken apărare antiaeriană

Şeful diplomaţiei americane, Antony Blinken, a sosit azi dimineaţă la Kiev pentru o vizită surpriză care ar trebui să-i liniştească pe ucraineni cu privire la sprijinul Statelor Unite. Oficialul american va promite susținere în continuare într-un moment în care Rusia desfăşoară o ofensivă în regiunea Harkov.

Un nou pachet de arme americane va avea un impact asupra câmpului de luptă din Ucraina, a declarat marți secretarul de stat Antony Blinken, în vizită la Kiev într-un moment în care forțele ucrainene s-au confruntat cu eșecuri pe front după o întârziere îndelungată a ajutorului SUA.

I returned to Kyiv today to demonstrate our unwavering support for Ukraine as they defend their freedom against Russian aggression. pic.twitter.com/7ruIw6GgVd