Nestlé îşi restrânge activitatea în Rusia

Gigantul alimentar Nestlé suspendă, printre altele, activitatea mărcilor KitKat şi Nesquik în Rusia, după criticile pe care le-a adus la sfârşitul săptămânii trecute preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la legăturile companiei alimentare cu Rusia, relatează CNN, citat de News.ro.

”În continuare, suspendăm renumitele mărci Nestlé, precum KitKat şi Nesquik, printre altele. Am oprit deja importurile şi exporturile ale produselor neesenţiale în Rusia şi din Rusia, am oprit orice publicitate şi am suspendat toate investiţiile de capital din ţară. Desigur, respectăm pe deplin toate sancţiunile internaţionale impuse Rusiei”, se arată într-un comunicat Nestlé.

”Deşi nu ne aşteptăm să facem profit în ţară sau să plătim taxe aferente în viitorul apropiat în Rusia, orice profit va fi donat organizaţiilor de ajutor umanitar”, se mai adaugă în comunicat.

Nestle a mai precizat că activităţile sale în Rusia se vor concentra pe furnizarea de alimente esenţiale, cum ar fi alimente pentru sugari şi alimentaţie medicală/ pentru spitale, nu pe obţinerea de profit.

”Această abordare este în conformitate cu scopul şi valorile noastre. Susţine principiul asigurării dreptului la hrană”, se menţionează în comunicat.

”«Mâncare bună, viaţă bună». Acesta este sloganul Nestlé. Compania dvs., care refuză să părăsească Rusia. Chiar şi acum, când există ameninţări din partea Rusiei către alte ţări europene. Nu numai către noi. Când există chiar şantaj nuclear din partea Rusiei”, a spus Zelenski, în timpul unui discurs adresat poporului Elveţiei.

”Ne-am redus semnificativ activităţile în Rusia: am oprit toate importurile şi exporturile din şi către Rusia, cu excepţia produselor esenţiale. Nu mai facem investiţii şi nu mai facem publicitate pentru produsele noastre. Nu facem profit din activităţile rămase”, a declarat un purtător de cuvânt al Nestlé pentru CNN.

”Faptul că noi, ca şi alte companii alimentare, furnizăm populaţiei alimente importante nu înseamnă că pur şi simplu continuăm activităţile ca înainte. Suntem încă una dintre puţinele companii alimentare active din Ucraina şi uneori chiar reuşim să distribuim alimente în Harkov”, a continuat purtătorul de cuvânt al Nestlé.

Compania elveţiană a anunţat pe 11 martie că a suspendat exporturile produselor sale din Rusia, cu excepţia alimentelor esenţiale, cum ar fi alimentele pentru copii. Nestlé a mai informat că a încetat să mai importe Nespresso şi alte produse în Rusia, cu excepţia alimentelor esenţiale, precum hrana pentru copii, cereale şi alimentele terapeutice pentru animale de companie.