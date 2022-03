Trei cosmonauți ruși, îmbrăcați în culorile Ucrainei

Trei cosmonauți ruși au sosit vineri la Stația Spațială Internațională purtând costume de zbor galbene cu accente albastre, culori care par să se potrivească cu steagul ucrainean, scrie Hotnews.

Cosmonauții ruși sunt primii ajunși pe stația spațială de la începutul războiului din Ucraina.

Cosmonauții Oleg Artemiev, Denis Matveev și Serghei Korsakov au decolat cu succes de la Baikonur cu nava lor spațială Soyuz MS-21. Au acostat fără probleme trei ore mai târziu, alăturându-se celorlalți doi ruși, patru americani și un german.

Videoclipul cu Artemiev filmat în timp ce nava spațială se pregătea să se andocheze cu stația spațială îl arată pe Artemiev purtând un costum de zbor galben cu nuanțe de albastru. Nu e clar dacă acesta este un mesaj pe care dorea să-l transmită.

Când cosmonauții au vorbit cu familia de pe Pământ, Artemiev a fost întrebat despre costume. El a spus că fiecare și-a ales singur costumul. „Când a trebuit să alegem o culoare, am ales galben pentru că aveam prea multe pe galben și am zis să mai folosim din ele. De aceea am ales să purtăm galben”, a spus el.

De când a început războiul, mulți oameni au folosit steagul ucrainean și culorile acestuia pentru a-și manifesta solidaritatea cu Ucraina.