44 de TIR-uri cu ajutoare trimise de Crucea Roşie şi Semiluna Roşie au ajuns în Ucraina

Directorul general al Crucii Roşii România, Ioan Silviu Lefter, afirmă că, până în prezent, au intrat în Ucraina 44 de TIR-uri cu ajutoare, dintre care 14 sunt din partea Crucii Roşii române, iar restul din partea societăţilor de Cruce Roşie şi Semiluna Roşie din lume. El a precizat că este un singur coridor umanitar sigur, de la Siret la Cernăuţi, şi sunt discuţii pentru a fi duse convoaie umanitare pe la Sighetu Marmaţiei şi pe la Isaccea, scrie News.ro.

Ioan Silviu Lefter a declarat, luni, că a lansat un apel naţional şi unul internaţional pentru strângerea de produse şi bani în sprijinul cetăţenilor din Ucraina.

„Ne-am mobilizat în două planuri, în planul naţional am lansat un apel naţional pentru a colecta atât produse, cât şi bani pentru a achiziţiona diferite produse şi nu numai, mă refer aici la corturi, la cazarmament pe care să îl folosim, atât în plan intern, cât şi în plan extern.

Am mobilizat toate filialele noastre în toate punctele vamale, toţi sunt prezenţi acolo. Am mobilizat toate filialele din ţară care fac colecte la rândul lor.

Personal am fost în toate vămile din nordul ţării în mai multe rânduri, pot să spun că am participat cu domnul Flutur acum două săptămâni la o discuţie cu guvernatorul zonei Cernăuţi şi am reuşit să deschidem un coridor sigur umanitar pe relaţia Siret – Cernăuţi, drept pentru care pe acolo trec singurele, deocamdată, ajutoare umanitare către Ucraina”, a afirmat directorul Crucii Roşii România.

Se încearcă deschiderea de noi culoare umanitare

El a menţionat că până în prezent au fost trimise 44 de TIR-uri cu ajutoare în Ucraina.

„Au început să vină ajutoare şi din celelalte societăţi naţionale de Cruce Roşie şi Semiluna Roşie. Până la acest moment au intrat în Ucraina 44 de TIR-uri, 14 din partea Crucii Roşii române, restul din partea Societăţilor de Cruce Roşie şi Semiluna Roşie din lume.

Pot să vă spun, Turcia a intrat cu multe camioane, au intrat bulgarii, au intrat grecii, italienii, au intrat chinezii cu ajutoare. Avem semnale că vor veni din partea multor societăţi naţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie ajutoare”, a precizat Ioan Silviu Lefter.

El a menţionat că sunt discuţii şi pentru a duce convoaie umanitare pe la Sighetu Marmaţiei şi pe la Isaccea.