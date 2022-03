World Vision a trimis un convoi cu alimente, ceaiuri, produse de igienă, pilote și perne către un spital dintr-un oraș ucrainean. Ajutorul a fost oferit în urma solicitării autorităților locale ucrainene, care au transmis nevoia urgentă de provizii.

„Oamenii care ajung la noi la spital sunt din toată țara. Sunt foarte speriați. Au nevoie nu doar de suport medical, ci și de suport psihologic. Îi ajutăm cu tot ce putem“, spune unul dintre medicii spitalului cu 600 de paturi pentru ucraineni, care a primit provizii de la World Vision.

Unul dintre sutele de mii de ucrainenii care și-au părăsit casa în ultímele zile este și bunica Iryna (56 de ani), care a fugit din Kiev împreună cu băiatul său Vitalii și nepoata ei Annabelle (de puțin peste un an).

„Suntem îngroziți, suntem speriați. Am fost nevoiți să ne părăsim orașul. Copiii noștri plângeau. Credem că una dintre clădirile atacate este casa noastră. Sperăm să putem trece granița. Nu pot trece granița pentru că nu am toate actele“, a explicat Iryna, cu ochii în lacrimi în timp ce se sprijină într-o cârjă. Ea este unul dintre oamenii care au nevoie de ajutor din Ucraina. Iryna şi-a făcut curaj să fugă de război, în pofida dizabilității, dar este blocată la graniță din cauza lipsei de documente, bani și din motive medicale.

Lipsa alimentelor va deveni o problemă critică în următoarele săptămâni

Daniel Wordsworth, CEO-ul World Vision Australia, care a fost alături de membrii organizației din România pe durata transportului convoiului spune că războiul din Ucraina afectează serios distribuția de produse necesare pentru spitale din toată țara.

Acesta a mai declarat că în Ucraina nu există suficiente alimente, iar în câteva săptămâni lipsa lor va deveni o problemă critică. „Proviziile spitalelor sunt deja la un nivel îngrijorător de scăzut. Ne temem că lipsa alimentelor va deveni o problemă critică în următoarele săptămâni“, a declarat Daniel Wordsworth. Acesta a adăugat că ucrainenii pe care i-a întâlnit „arată semne evidente de stres”.

Ajutoare și-n punctele de frontieră

Pe plan local, echipa World Vision România a fost prezentă în ultimele zile la graniţele din Siret, Albiţa, Issacea, Sighetul Marmaţiei. Fundaţia a donat pachete cu alimente, apă, produse igienice încă din primele zile ale crizei. În plus, peste 170 de aeroterme şi 15 televizoare cu stick-uri cu desene animate au ajuns deja în punctele de trecere a graniţei.

Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România, a declarat: „World Vision a răspuns crizei refugiaților încă de la începutul războiului cu rezerve de apă, hrană, încălzitore, produse de igienă pentru mamele și copiii care caută adăpost la graniță. World Vision colaborează îndeaproape cu autorităţile locale şi ONG-urile pentru a acoperi nevoile urgente şi pentru a trimite provizii către refugiaţi, precum şi către pacienţii din spitale. În plus, în perioada următoare vom oferi, alături de partenerii noştri, consiliere socio-emoţională pentru copii.”

World Vision România a deschis un Fond de urgenţă pentru Ucraina şi oricine vrea să contribuie o poate face online, aici: https://worldvision.ro/implica-te/persoane-fizice/ajutor-pentru-ucraina/.