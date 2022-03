Fondatorul Revolut, rusul Nik Storonsky, ajută Ucraina

Fondatorul Revolut, rusul Nik Storonsky, care are și origini ucrainene, consideră războiul declanșat de țara sa ”greșit și total dezgustător”.

El cere încetarea imediată a războiului și anunță că Revolut va dubla fiecare donație făcută pentru Ucraina.

”Când eram copil, noțiunea de război între Rusia și Ucraina era de neconceput. Nu doar pentru că războiul și pierderea de vieți nevinovate sunt întotdeauna greșite, ci pentru că, pentru mine, ucrainenii și rușii sunt rude.

Știu asta pentru că, atunci când Vladyslav și cu mine am fondat Revolut la Londra, nu a contat de unde venim. Am simțit că eram doi frați cu un scop și o viziune mare. Și astăzi, încă mai avem această viziune”, a scris Storonsky pe blogul său.

Fondatorul Revolut spune că simpla ideea a unui război între Rusia și Ucraina era imposibil de crezut, fiind convins până în ultima clipă că așa ceva nu va avea loc. ”Ideea unui război între Rusia și Ucraina nu este doar înfiorătoare, este aproape imposibil de crezut”

”Pentru că, deși am venit din Rusia și acum sunt cetățean britanic, prin descendență sunt și ucrainean. Tatăl meu este ucrainean. Am familie și prieteni în toată Ucraina – oameni de care îmi pasă profund și pentru care sunt enorm de îngrijorat.

Deci, pentru mine, ca și pentru mulți, ideea unui război între Rusia și Ucraina nu este doar înfiorătoare, este aproape imposibil de crezut. Iar recent, și săptămâna trecută eram convins că se va ajunge la o soluție diplomatică și am privit cu deplină neîncredere și tristețe violența din această săptămână.

”Acest război este greșit și total dezgustător”

Storonsky se arată îngrozit de acest război, spunând că orice luptă trebuie să înceteze imediat.

În 24 de ore, clienții Revolut au donat 1 milion de lire sterline

Storonsky a mai anunțat că Revolut va dubla fiecare donație care se va face pentru cauza ucraineană.

”Ceea ce cred eu nu ar trebui să conteze. Opiniile sunt de mică importanță. Ceea ce contează cu adevărat sunt acțiunile. Și pe lângă faptul că ne ajutăm colegii, noi, cei de la Revolut, am făcut posibil ca milioane de clienți ai noștri să doneze instantaneu pentru Crucea Roșie Ucraina.

Vineri, am deschis donații instantanee, fără taxe pentru clienții noștri din Marea Britanie, Lituania, Irlanda, Polonia, Elveția, Portugalia, Austria, Bulgaria și Singapore. Clienții noștri au donat peste 1 milion de lire sterline în 24 de ore. De atunci, am adăugat încă 17 țări europene pe această listă, încă și mai multe în întreaga lume. De asemenea, ne-am asigurat că persoanele care doreau să trimită bani la băncile din Ucraina pot face în continuare acest lucru și am renunțat la taxele de transfer asociate.

Dar Revolut poate face mai mult. Așa că astăzi, în solidaritate cu poporul ucrainean, anunț că fiecare donație făcută la apelul Crucii Roșii Ucraina va fi dublată de Revolut. Pentru fiecare liră, euro sau zlot sau franc donat de un client, Revolut va dona aceeași sumă, începând de astăzi, în următoarele 7 zile, până la 1,5 milioane de lire sterline.

Sper că angajamentul nostru va ajuta victimele acestui război. Sper din tot sufletul că se poate găsi rapid o soluție diplomatică, care să permită restabilirea păcii în regiune. Și pot doar să sper că acea zi va veni foarte curând”, se încheie mesajul lui Nik Storonsky.