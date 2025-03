Anamaria Gavrilă s-a retras din cursa prezidențială

Preşedintele POT, Anamaria Gavrilă, a afirmat, miercuri seară, că se retrage din cursa pentru alegerile prezidenţiale ”pentru a dărui mişcării suveraniste, susţinută de români, cele mai multe şanse”. ”George Simion continuă lupta pentru revenirea la democraţie”, au subliniat reprezentanţii AUR.

”George Simion continuă lupta pentru revenirea la democraţie. Îi mulţumim preşedintelui POT, Anamaria Gavrilă, pentru sprijinul şi determinarea de a rămâne uniţi! Împreună continuăm lupta pentru revenirea la normalitate. Luptăm cu hotărâre pentru a obţine o victorie istorică şi pentru a face dreptate! Voinţa poporului trebuie ascultată!”, a transmis AUR.

Liderul AUR, George Simion, a afirmat că vor fi împreună şi de acum înainte.

”Dragii noştri, suntem împreună şi împreună vom fi şi de acum înainte. Aşa cum v-am promis înainte de a rămâne vreo candidatură definitivă, unul dintre noi îl va susţine pe celălalt”, a arătat el.

”S-a luat hotărârea ca împreună să îl susţinem pe cel care are cele mai multe şanse. Pentru că domnul George Simion are un partid mare în spatele său, are o structură, noi toţi trebuie să trecem peste partid, aşa cum a spus şi domnul Călin Georgescu si să susţinem această mişcare, dându-i toate şansele. Aşadar, eu mă voi retrage, ca să nu apar pe buletinul de vot şi ca să nu se împartă voturile. Ne place, nu ne place, este un număr limitat de candidaţi pe care îi avem pe buletinul de vot şi noi trebuie să alegem cu sufletul si să înţelegem si să respectăm decizia domnului Călin Georgescu, pe care a luat-o împreună cu noi”, a adăugat Gavrilă.

