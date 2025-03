Elena Lasconi și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale

Elena Lasconi, şefa USR, și-a depus, joi, dosarul pentru candidatura la alegerile prezidențiale la Biroul Electoral Central.

„Doamne, ce vremuri trăim! Nici eu, nici dumneavoastră, nici statul român nu a simțit pericolul. Nu trebuie să repetăm acea greșeală. Fiecare vot mă obligă să fac ceea ce este drept în aceste vremuri complicate.

Le mulțumesc și colegilor care mă critică. Acest lucru mă face să fiu mai bună. Nu sunt perfectă, dar am curajul să fac dreptate. Am învățat din greșeli. Ca președinte, voi continua să mă uit în ochii voștri. Vin dintre voi”, a afirmat Lasconi, la sediul BEC, confrm antena3.ro.

Aceasta a adăugat că înțelege „deznădejdea românilor care intenționau să-l voteze pe Georgescu”.

„Acest candidat a reprezentat un pericol pentru România. În următoarele săptămâni, voi organiza dezbateri în care voi discuta și cu susținătorii lui Georgescu”, a mai spus șefa USR.

Angajamentul ei este „pentru Europa și Parteneriatul Strategic cu SUA”

Președinta USR a mai afirmat că angajamentul ei este „pentru Europa și Parteneriatul Strategic cu SUA” și a susținut că „doar trădătorii de țară sunt pentru dictatura putinistă”.

De asemenea, Lasconi a subliniat că nu se retrage din cursă în favoarea lui Nicușor Dan.

„Eu sunt o luptătoare. Nu-mi plac loserii. România are nevoie de politicieni puternici, nu fricoși. Am primit cu mâhnire postarea colegului Coliban. Aș vrea să nu uite că am luat o mare responsabilitate în spatele meu. USR era în groapa când am preluat acest partid, iar el este în Parlament datorită muncii mele și a colegilor din țară”, a adăugat ea.

Vicepreședintele USR Allen Coliban i-a cerut Elenei Lasconi să facă un pas înapoi pentru că, spune el, „s-a prăbușit” în sondaje: „În trei luni, a ajuns de la 19% la 10%”.

