Ilie Bolojan, după declarațiile vicepreședintelui SUA: „Reasigur toţi partenerii şi aliaţii că ţara noastră rămâne un aliat de încredere“

Ilie Bolojan, președintele interimar al României, a transmis vineri un mesaj către toți aliații României – UE, NATO și SUA, la câteva zeci de minute după ce vicepreședintele SUA, JD Vance, a chestionat decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024.

”În calitate de preşedinte interimar al României, reasigur toţi partenerii şi aliaţii că ţara noastră rămâne un aliat de încredere, ferm angajat în favoarea unei Uniuni Europene coezive, a unei NATO mai puternice şi a unui Parteneriat Transatlantic solid”, a scris Ilie Bolojan într-un mesaj în limba engleză pe platforma X.

As Interim President of Romania, I reassure all our partners and allies that Romania remains a reliable ally, firmly committed to a cohesive European Union, a stronger NATO and a solid transatlantic partnership.