(VIDEO) Marcel Ciolacu: România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială de urgență

Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit, astăzi, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu ministrul Florin Barbu.

Premierul a explicat că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială de urgență, pentru că în caz contrar ”sistemul bugetar va crăpa”. Ciolacu i-a răspuns și partenerului de coaliție, Kelemen Hunor, cel care a cerut organizarea de referendumuri, înaintea reorganizării administrativ-teritoriale, dar premierul a spus că totul se va face pe baza deciziilor politice și el îl își asumă orice risc.

”Părerea mea este că durează prea mult. Suntem oameni de stat și trebuie să luăm decizii. Ce am fost de acord cu toții este că nu trebuie să avem o abordare paușală de tipul sub 5000 de locuitori nu trebuie să aibă primărie. România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială.

Statul nu poate să investească în școli cu 2 elevi, nu se poate ca o primărie cu 500 de locuitor să aibă serviciu de achiziții publice. Nu mai putem să ne batem joc de banul public așa cum credem noi că este bine. Alte state au făcut asta cu mult înaintea noastră, când au venit fondurile europene ei au făcut reforma administrativ-teritorială pentru a accesa mai ușor. Ei au mers cu 3 proiecte mari, noi am mers cu 10.000 de proiecte și asta ne-a costat”, a declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu promite mărirea pensiilor mici și mijlocii

Premierul Marcel Ciolacu susține că sunt semne bune dinspre ANAF, privitor la colectare, de aceea el este optimist că s-ar putea indexa pensiile mici începând cu data de 1 septembrie.

”Ministerul de Finanțe va spune anvelopa în care ne încadrăm, iar apoi împreună cu Ministerul Muncii vor veni cu propuneri. În funcție de execuția bugetară trebuie să vedem dacă se pot indexa pensiile de la data de 1 septembrie. Este vorba de pensiile mici din România. Din punctul meu de vedere, vom vedea colectarea realizată de ANAF, acum cifrele nu arată rău, sub nicio formă nu e așa dezastruos cum se spune. În orice caz trebuie să ne încadrăm în acest deficit de 7%. Vom acționa piramidal, altfel sistemul bugetar va crăpa.

Ceea ce am promis în Parlament, ne-am ținut de promisiune. Am promis că vom mări pensiile mici și medii, dar în același timp nu cred că este normal să venim cu indexarea pensiilor speciale”, a declarat Marcel Ciolacu.

