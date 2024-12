(VIDEO) Marcel Ciolacu: Se prelungește plafonarea prețurilor la polițele RCA cu încă 3 luni

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat în ultima ședință de Guvern, de azi, că se prelungește plafonarea prețurilor la polițele RCA cu încă 3 luni.

„Prelungim azi plafonarea prețurilor la polițele RCA cu încă 3 luni, până la 31 martie 2025, la propunerea ASF. Vrem să preîntâmpinăm apariția unor dezechilibre în piață și să prevenim creșterea prețurilor pentru aceste polițe. Plafonarea a fost decisă în aprilie 2023, și prelungită succesiv, iar efectul a fost calmarea pieței RCA“.

Premierul a anunțat și că s-au aprobat mari investiții în infrastructura rutieră. „Finanțăm cu aproape un miliard de lei realizarea unui Drum de legătură pentru municipiul Târgoviște. 180 de milioane lei vor fi alocați pentru realizarea Drumului ocolitor pentru municipiul Dej.

Aprobăm azi și o investiție majoră în industria de apărare, modernizarea Uzinei Mecanice Cugir, proiect de circa 410 milioane de lei. Efectul va fi creșterea eficienței activității și asigurarea producției la standarde NATO“.

Mesaj cu privire la toți românii și la țară



Marcel Ciolacu a transmis și unun mesaj cu privire la toți românii și la țară. „România trece prin turbulențe cauzate de instabilitatea politică și anularea alegerilor prezidențiale. Numai împreună vom opri aceste incertitudini, prin crearea unei majorități pro-europene și a unui Guvern care să deruleze reformele și investițiilor din PNRR și Planul bugetar structural, angajate la nivel european. Acest lucru trebuie să se întâmple până la sfârșitul acestui an. Am trecut împreună prin criza economică, sanitară, energetică și prin cea declanșată de războiul de la granițe. Sunt convins că vom trece solidar și peste această perioadă. România are mecanisme de stabilizare automată și avem capacitatea de a mobiliza toate resursele la dispoziție pentru a reveni pe un drum stabil“.

Citește și: Vâlcea: O șoferiță de 75 de ani s-a răsturnat cu mașina în decor