Ce a obținut premierul Nicolae Ciucă la Bruxelles

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că, în cadrul discuţiilor cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, pe tema îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul PNRR, a fost atins şi subiectul ajustătii unor ţinte şi jaloane, între altele şi posibilitatea înlocuirii prevederii privind procentajul 9,4% din PIB pentru pensii cu un indicator referitor la disciplina financiară.

„Am discutat şi aspectul ajustării a o serie de jaloane şi ţinte, astfel încât ele să fie realizabile până în anul 2026. Este de foarte mare interes capitolul pensii. Am discutat specific acest aspect, am prezentat că există acea limită de 9,4% în PNRR pentru bugetul de pensii şi am convenit că este posibilă înlocuirea acestui indicator cu altul, care să ţină cont de studiul Băncii Mondiale şi de un indicator de disciplină financiară“, a declarat Nicolae Ciucă, joi, într-o conferinţă de presă la încheierea vizitei de lucru la Bruxelles, potrivit Agerpres.

Premierul a precizat că discuţia cu şefa CE a fost una de principiu, detaliile tehnice urmând să fie discutate la nivel de experţi.