Parlamentul a adoptat noi modificări la Codul Muncii

Deputații au adoptat, marţi, un proiect de lege prin care se acordă noi drepturi salariațiilor. Mai exact, proiectul de lege operează modificări în Codul Muncii și Codul Administrativ și oferă, printre altele, zile de concediu în plus salariațiilor pentru diverse situații speciale.

Este vorba de zile de concediu pentru îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește la același domiciliu. Astfel angajatorul are obligaţia acordării pe o perioadă de cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului, a concediului de îngrijitor în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, conform HotNews.

De precizat este că perioada acestui concediu nu se include în durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime în muncă şi în specialitate.

De asemenea, condiţiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se stabilesc prin ordin comun al ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al ministrului Sănătăţii.

Pentru neacordarea concediului de îngrijitor salariaţilor care îndeplinesc condiţiile, angajatorul poate fi va fi sancţionat cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

„Salariatul are dreptul de a absenta cel mult 10 zile lucrătoare de la locul de muncă în situaţii neprevăzute”

O altă modificare introdusă de deputați prevede ca „salariatul are dreptul de a absenta cel mult 10 zile lucrătoare de la locul de muncă în situaţii neprevăzute” ca de exemplu o urgenţă familială cauzată de boală sau de accident.

În acest caz angajatorul şi salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenţă.

O altă prevedere nou introdusă se referă la obligaţia angajatorului de a acorda concediu paternal la solicitarea scrisă a salariatului.

Parlamentarii au operat modificări și în Codul Administrativ

Totodată parlamentarii au operat modificări și în Codul Administrativ pentru funcționarii publici care vor putea lucra în regim de telemuncă dar nu mai mult de cinci zile pe lună.

De regimul de telemuncă pot beneficia funcţionarii publici care au copii cu vârsta de până la 11 ani, care acordă îngrijire unei rude, au o stare de sănătate care nu le permite deplasarea sau desfăşoară activităţi dintre cele stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ca putând fi realizate în regim de telemuncă.

Camera Deputaţilor este for decizonal în acest caz, legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.