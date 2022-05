Bogdan Licu și Iulia Scântei, numiți judecători la CCR de Camera Deputaților și Senat

Procurorul Bogdan Licu și senatoarea Iulia Scântei au fost numiți, marți, judecători la Curtea Constituțională din partea Camerei Deputaților, respectiv a Senatului. Cei doi sunt numiți pentru un mandat de 9 ani. Președintele Klaus Iohannis urmează să facă și el o numire pentru CCR.

Bogdan Licu a fost numit judecător la Curtea Constituțională după ce a fost propus de PSD și a primit 208 voturi, marți, în plenul Camerei Deputaților. Cristi Danileț, propunerea USR, a primit 59 de voturi, iar Ioan Sabău-Pop, propus de AUR, 34 de voturi. Licu îl va înlocui pe actualul președinte al CCR, Valer Dorneanu.

„Vreau să vă spun tuturor că este o onoare pentru mine să fiu aici, în faţa dumneavoastră. Despre mine pot să vă spun că sunt magistrat, am o vechime de peste 25 de ani în magistratură. Am parcurs aproape toate etapele profesionale în cadrul Ministerului Public, de la procuror cu funcţie de execuţie până la prim-adjunct al procurorului general. În două situaţii am fost şi procuror general interimar, în anul 2016 pentru trei luni şi în anul 2019 pentru 10 luni. Am fost şi membru al Consiliului Superior al Magistraturii, vicepreşedinte la CSM şi sunt pregătit să preiau mandatul de judecător la Curtea Constituţională”, a afirmat Licu în plenul Camerei Deputaților, potrivit Agerpres.

Plenul Senatului a numit-o pe Iulia Scântei ca judecător la Curtea Constituţională

Plenul Senatului a numit-o marţi, prin vot secret cu buletine, pe Iulia Scântei ca judecător la Curtea Constituţională a României. Iulia Scântei o va înlocui pe Mona Pivniceru, al cărei mandat la CCR se încheie în luna iunie.

În favoarea Iuliei Scântei au fost exprimate 76 de voturi „pentru” şi 34 de voturi „împotrivă”.

Ceilalţi candidaţi

Ceilalţi candidaţi au obţinut: Peter Eckstein-Kovacs – 22 de voturi „pentru” şi 88 de voturi „împotrivă”, iar Radu Ghidău – 12 voturi „pentru” şi 98 de voturi „împotrivă”.

Iulia Scântei este numită pentru un mandat de 9 ani, care va începe pe 11 iunie.

Numirea noului judecător la CCR trebuie efectuată cu cel puţin o lună înainte de încetarea mandatului magistratului predecesor.

Curtea Constituţională este compusă din nouă judecători

Curtea Constituţională este compusă din nouă judecători, numiţi pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Dintre aceştia, trei sunt numiţi de Camera Deputaţilor, trei de Senat şi trei de preşedintele României. Curtea se înnoieşte cu o treime din numărul judecătorilor din 3 în 3 ani.