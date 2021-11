Kelemen Hunor: UDMR nu o să fie element de decor într-un guvern

UDMR nu poate să fie element de decor într-un viitor guvern, a afirmat vineri preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor, la finalul unei noi runde de negocieri pe tema constituirii unei noi majorităţi de guvernare. Declarațiile vin în contextul unui impas la negocierile pentru formarea guvernului PSD-PNL-UDMR: liberalii insistă să primească ministerul Dezvoltării, care a fost alocat UDMR, iar președintele Uniunii, Kelemen Hunor, spune că Uniunea trebuie să-și păstreze portofoliile actuale.

Întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă UDMR mai rămâne la guvernare, în cazul în care va rămâne fără unul din cele trei portofolii, mai ales Dezvoltarea, Kelemen Hunor a arătat că „orice este posibil”, mai puţin ca UDMR să fie un element de decor într-un viitor cabinet: „Orice este posibil, în această situaţie. Un singur lucru nu este posibil şi nu va fi posibil – UDMR să fie element de decor într-un guvern. Acest lucru nu este posibil, să stăm noi, cu pantalonii daţi jos până la genunchi, şi aşteptând poştaşul zâmbind în fiecare lună. Acest lucru nu este posibil, orice altceva este posibil.”

El a adăugat că UDMR nu este „sabotat” de nimeni şi a fost „extrem de corect”, pe tot parcursul negocierilor pentru formarea unei noi majorităţi: „Nu suntem sabotaţi de nimeni. Noi am fost extrem de corecţi (…) în această perioadă. Sigur, fiecare face greşeli, probabil şi noi am făcut greşeli. În acest moment trebuie să depăşim faza negocierilor cu prim-ministrul şi cu miniştrii, portofoliile. (…) Deocamdată suntem departe de a finaliza discuţiile. Guvern vom avea. Deci vă daţi seama că fără noi se poate face majoritate. Nu este o chestiune aritmetică, este una politică. Vom avea guvern săptămâna viitoare.”

UDMR vrea Ministerul Dezvoltării

Liderul UDMR a afirmat că Uniunea nu renunţă la Ministerul Dezvoltării: „Avem o discuţie în patru – pentru că vorbim şi de grupul minorităţilor naţionale, şi în acest moment ne sprijinim reciproc. (…) Eu cred că în acest moment nu trebuie să facem alte calcule, decât cele existente. Uniunea poate să rămână cu portofoliile actuale şi restul se poate împărţi cum doresc colegii mei. Eu nu vreau să iau nimic de la nimeni, nu am pretenţii. Am renunţat, dacă mergem pe ideea de rotaţie, să dăm noi 5-6 luni un prim-ministru, am renunţat, nu vreau să intru acum în detalii, am acceptat anumite situaţii. Discutăm şi vedem cu se va închide.”

Preşedintele UDMR a declarat că acordul politic a fost finalizat, şi a exprimat speranţa că săptămâna viitoare noul guvern va fi votat de Parlament.