Grindeanu: Cîțu nu poate fi premier într-un guvern cu componență PSD

Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că Florin Cîțu nu poate fi premier într-un guvern care în componență PSD.

„Serios? Știți că noi am inițiat și am votat o moțiune de cenzură prin care Florin Cîțu a plecat din funcția de premier. E un lucru de la care nu facem rabat. Florin Cîțu nu poate să mai fie premier într-un guvern în care are în componență PSD. Noi am sancționat deja capacitatea dlui Cîțu de a conduce un guvern. (…) PSD consideră că etapa Florin Cîțu premier a fost depășită”, a spus Sorin Grindeanu.