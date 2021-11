Cioloș: Am simțit că există disponibilitate pentru refacerea Coaliției

Președintele USR, Dacian Cioloș, a declarat miercuri, după primele discuții cu PNL, că sunt semnale că poate fi refăcută coaliția de guvernare. Acesta a precizat că liberalii trebuie să se decidă după ce vor discuta și cu PSD, însă din momentul în care iau o decizie, trebuie să discute doar cu USR și să renunțe la negocierile cu social democrații. Liderul USR spune că în acest stadiu PNL nu a venit cu o propunere de premier.

„Am discutat despre ideea refacerii Coaliției, o deciziei pe care PNL trebuie să o ia. Dacă începem negocierile trebuie să fie un mesaj clar că doresc acest lucrul și nu mai negociază și cu PSD. Am convenit ca data viitoare să participe și colegii de la UDMR pentru a putea intra în detalii. În detalii înseamnă să intrăm în detalii pe un calendar de măsuri. (…) Urgența acum e să luăm măsuri care să ne ajute să gestionăm crizele din Sănătate și Energie. Dacă vom începe negocierile, în paralel vom veni în Parlament cu măsuri și va fi și o modalitate de a testa această majoritate”, a declarat Cioloș, potrivit Digi24.

Cioloș spune că nu s-a discutat despre numele premierului

Acesta a precizat că trebuie stabilit un mod de funcționare pentru a evita pe viitor problemele care au dus la destrămarea coaliției. Cioloș spune că nu s-a discutat despre numele premierului, dar a evitat să spună concret dacă USR ar refuza o eventuală desemnare a lui Florin Cîțu. „Poziția noastră o știți, nu ne-am schimbat-o”, a spus liderul USR.

„Nu am discutat nume de premier, am discutat principii și am stabilit ca premierul să fie de la PNL. Nu am discutat nume, dar poziția noastră o știți. Nu ne-am schimbat-o.

E un subiect pe care nu am intrat în detalii în momentul de față. Important pentru noi a fost să vedem dacă există această dorință de refacere a coaliției. Am simițit că există această disponibilitate, dar până nu văd, nu cred. Așteptăm să aibă discuția și cu PSD, să își facă calculele și la începutul zilei de mâine să vină cu un răspuns dacă refacem sau nu Coaliția. (…) Am spus deja că pe domnul Ciucă l-am accepta”, a mai declarat președintele USR.