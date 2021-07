Parlamentarii intră în vacanța de vară

Senatul şi Camera Deputaţilor intră, de joi până pe 1 septembrie, în vacanţă parlamentară.

Majoritatea PNL, USR PLUS şi UDMR, constituită în decembrie 2020, a reuşit în perioada 1 februarie – 30 iunie, adică în prima sesiune ordinară din acest an, lucrând în pandemie atât fizic, cât şi online, să adopte în Parlament bugetul de stat pentru anul în curs, mai multe acte normative, dar şi multe ordonanţe de urgenţă, să numească conduceri ale unor instituţii aflate sub control parlamentar şi să respingă moţiuni simple şi o moţiune de cenzură ale Opoziţiei, relatează Agerpres.

Prima sesiune a legislaturii 2020-2024 s-a încheiat miercuri, cu o şedinţă comună solemnă, Parlamentul reunindu-se pentru a comemora, pentru prima dată în istoria sa, victimele Pogromului de la Iaşi, din iunie 1941.

În coaliţie, s-a convenit organizarea unei sesiuni extraordinare la Senat, în luna iulie, pentru adoptarea proiectului de lege privind desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, după primirea avizului Comisiei de la Veneţia.

Şi la Camera Deputaţilor, în ultima zi din sesiune, a fost şedinţă de plen. În această şedinţă a fost adoptată legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare. Alte două proiecte importante care au primit votul deputaţilor sunt cel potrivit căruia incitarea la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi care stabileşte că valoarea indicatorului social de referinţă se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflaţiei din anul precedent.