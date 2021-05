Cîţu: Banii din PNRR care vor fi alocaţi autorităţilor locale se duc pe proiecte, nu pe criterii politice

„Opoziţia nu are niciun argument. Discuţiile pe care le-am avut cu opoziţia, în premieră, eu nu am văzut PSD, vreodată, să ne arate vreun proiect făcut înainte de a-l publica. Am discutat despre PNRR, proiectele de acolo sau banii din PNRR se duc către toate autorităţile locale, se duc pe proiecte, nu se duc pe criterii politice, sunt pe proiecte”, a declarat Florin Cîţu, duminică, la finalul Consiliului Naţional al PNL.