Liderii Coaliției continuă discuțiile și marți

Coaliția este în fața primului scandal major, după demiterea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu. Din acel moment, între partenerii de guvernare a avut loc un adevărat război al declarațiilor. Premierul a fost numit „zombi politic” de ministrul Transporturilor și „vătaf” de conducerea USR PLUS. De partea cealaltă, președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că orice ministru care vorbește împotriva premierului trebuie să aibă „bagajele făcute”. Ședința de Coaliție în care ar trebui discutate tensiunile dintre PNL și USR PLUS a început la ora 17.00 și s-a încheiat în jurul orei 21.00, urmând să fie reluată marți.

Ședinta coaliției s-a încheiat. Vicepremierul Dan Barna a făcut scurte declarații: „Partidele și-au exprimat argumentele. Noi nu mai acordăm încrederea premierului Florin Cîțu. Vom continua mâine (marți – n.r.) discuțiile, la ora 16.00”, potrivit Digi24.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat: „Toate scenariile au fost analizate. Am avut o discuție constructivă. Am stabilit că trebuie sa continuam mâine (marți – n.r). În ceea ce ne privește, am spus că nu există o alternativă la această coaliție. Trebuie să găsim acele proceduri interne în coaliție fără să lezăm autoritatea prim-ministrului”.

Premierul Florin Câțu a declarat că discuțiile continuă: ”Discutăm. Toate partidele și-au pus opțiunile pe masă. Discutăm în continuare”, a declarat premierul după patru ore de discuții cu liderii coaliției. Liderii de coaliție se reunesc din nou, marți, de la ora 16.00.