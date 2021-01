Prefectul judeţului Buzău a demisionat din funcţie

Prefectul judeţului Buzău Leonard Dimian a demisionat din funcţie luni dimineaţă, el anunţându-şi decizia pe pagina de Facebook. Dimian a declarat ca demisia sa este un gest de onoare alegând acest pas după ce Guvernul care l-a susţinut a fost schimbat. Angajaţii din Prefectură au aflat luni dimineaţă că reprezentantul Guvernului în teritoriu a renunţat la funcţia în care a fost învestit la finele lui 2019, iar atribuţiile sale vor fi exercitate de cei doi subprefecţi susţinuţi de PNL Vasile Alecu şi Adina Moiseanu.

„Astăzi am decis să îmi anunţ oficial demisia din funcţia de prefect al judeţului Buzău. Este o demisie de onoare! Am înţeles să fac acest lucru după ce Guvernul care m-a susţinut şi care a susţinut toate proiectele judeţului pe perioada în care eu am fost la conducerea Prefecturii a fost schimbat. Este o experienţă pe care o voi purta în suflet ca pe un dar! Plec cu sentimentul datoriei împlinite! A fost o onoare pentru mine să îmi servesc ţara şi pe buzoienii mei dragi!”, a scris pe Facebook Leonard Dimian.

Leonard Dimian a spus că păşeşte în 2021 optimist cu speranţa că vom învinge pandemia şi ne vom relua obiceiurile de dinaintea acesteia.

Dimian a fost propus pentru fincția de prefect de PMP

Dimian, care a fost contestat în numeroase rânduri el fiind propus de PMP pentru funcţia de prefect, a mai spus că cea mai mare provocare a mandatului sau care a durat puţin mai mult de un an a fost pandemia de coronavirus.

„Pandemia de COVID-19 a fost provocarea mandatului meu de prefect al judeţului Buzău. La câteva luni după ce am fost învestit prefect, în luna martie 2020, judeţul nostru înregistra primele cazuri pozitive de SARS CoV-2. De atunci, cea mai multă energie şi implicare au fost canalizate către măsurile menite să protejeze populaţia judeţului de acest temut virus. Consider că prin eforturile depuse şi prin măsuri uneori mai dure, am reuşit să ţinem în frâu răspândirea bolii şi, iată, că noul an găseşte judeţul nostru într-un scenariu verde, dacă ne raportăm la numărul de îmbolnăviri/1000 locuitori” a mai scris Dimian.

Prefectul judeţului Buzău Leonard Dimian nu s-a mai prezentat de luni la serviciu, el alegând să îşi ia o săptămână de concendiu.