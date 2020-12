Ludovic Orban a anunțat după ultima rundă de negocieri că cele trei partide au ajuns azi la o înțelegere în ce privește structura guvernului.

Liderii PNL, USR PLUS și UDMR s-au înțeles în această seară pe repartizarea ministerelor în viitorul guvern de coaliție .

Ludovic Orban :

”Așa cum ne-am angajat după ce românii au votat, să formăm o coaliție de centru-dreapta, azi cele trei formațiuni au ajuns la o înțelegere privind structura și constituirea guvernului. Florin Cîțu, candidatul la funcția de premier susținut de PNL, USR Plus, UDMR. Președinte Senat – USR PLUS, președinte Cameră – candidat PNL. Am decis portofoliile din guvern – 2 vicepremieri, 18 ministere, din care 9 vor fi conduse de reprezentanți PNL, 6 – USR, 3- UDMR”.

Barna a declarat că ziua de azi e un pas important pentru o coaliție stabilă

”Au fost discuții, am găsit cea mai bună soluție pentru majoritate parlamentară și un guvern care să aibă echilibru. USR va avea: Ministerul Justiției, Transporturi, sanatate, Cercetare, Ministerul Economiei, cu IMM-uri”.

Kelemen: