Președintele executiv al UDMR a demisionat din funcție

Porcsalmi Bálint, președintele executiv al UDMR, a anunțat că renunță la funcția pe care o deținea în cadrul formațiunii din 2017.

„Am trecut peste doi ani grei și patru campanii electorale reușite pentru care le sunt recunoscător colegilor și voluntarilor mei care s-au luptat în toată această perioadă. (…) Pe lângă îndatoririle mele executive, am gestionat alegerile prezidențiale de anul trecut, alegerile locale din acest an și apoi alegerile parlamentare”, a scris Porcsalmi Bálint pe contul de facebook al UDMR. Pe 6 decembrie, sarcina pe care am întreprins-o s-a încheiat. Conform planurilor mele, după negocierile de formare a guvernului, voi renunța la mandatul de președinte executive” a scris Porcsalmi Bálint pe contul de Facebook al UDMR.