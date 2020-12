Rep: Domnule Ringo Dămureanu, sunteți un candidat surpriză al unui partid, de asemenea, surpriză la aceste alegeri parlamentare. Candidați pe poziția 1 la Camera Deputaților, la Dolj, pe lista Alianței pentru Unirea Românilor – Partidul AUR, un partid nou, cotat acum în sondaje cu 7% intenție de vot din partea românilor. Cine sunteți dvs., pentru cei care nu vă cunosc?

Ringo Dămureanu: Sunt fiu de țărani din comuna Călărași, am 47 de ani, locuiesc în Craiova. Sunt căsătorit, am doi copii. Am absolvit Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova și Facutatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității din Craiova, licențiat în Știința sistemelor și a calculatoarelor. Sunt funcționar public de carieră, cu masterat la Școala Națională de Studii Politice șiAdministrative (SNSPA), președinte al Sindicatului Național „Forța Legii”. În anul 2016 am candidat ca independent pentru Consiliul Județean Dolj, împotriva celor 10 partide, și nu am ieșit ultimul. Peste 3.200 decraioveni și doljeni m-au votat atunci. Acum candidez pentru Camera Deputațilordin partea Alianței pentru Unirea Românilor – Partidul AUR – al cărui Vicepreședinte național sunt.

De la sindicalist la politică

Rep: Cum se împacă, domnule Dămureanu, activitatea de sindicalist cu cea politică?

Ringo Dămureanu: Așacum se împacă absolut oricare două ocupații. În cazul de față, apreciez că sevor completa reciproc. De ce spun asta? Sindicatele apără drepturile și promovează interesele economice, sociale și profesionale ale lucrătorilor. Vedeți? O limitare: doar ale lucrătorilor. O altă limitare: doar cele mai sus enumerate. Dar restul cetățenilor, care nu sunt membri de sindicat? Dar restul intereselor legale și legitime în afara celor mai sus amintite? Cum le putem apăra și promova și pe acestea? Constituția spune: prin liberă asociere în partide.

Cine se poate asocia în partide? Ne spune tot Legea fundamentală: orice cetățean. Excepție fac magistrații, militarii etc. Dar nu sindicaliștii. Cine a avut interesul de a ține sindicaliștii departe? Tocmai cei care știu că noi cunoaștem cel mai bine problemele oamenilor. Adică politicienii, care de 30 de ani compun Sistemul. Împotriva lor a apărut Alianța pentru Unirea Românilor – Partidul AUR – un partid nou, curat, cu oameni noi, care recunosc și respectă cei 4 piloni ai doctrinei AUR: Credința, Familia, Națiunea și Libertatea. Ca unul care lucrez la „Forța Legii”, apreciez căputem lupta pentru Dreptate pentru România.

Rep: De ce ați decis să candidați la aceste alegeri parlamentare, ce anume veți susține înParlament ?

Ringo Dămureanu: Ca om de acțiune, apărător al drepturilor și intereselor lucrătorilor din România, patriot, unionist și creștin, iubitor de Neam și de Țară, vin în fața dumneavoastră cu următoarele proiecte: Limitarea la DOUĂ MANDATE și interzicerea traseismului politic pentru toate funcțiile dedemnitate publică alese: primari, parlamentari.

Susținerea LOCURILOR DE MUNCĂ și a salariilor românilor

Susținerea LOCURILOR DE MUNCĂ și a salariilor românilor, prin creșterea salariului minim pe economie cu suma de 100 euro anual, în următorii 5 ani; reducerea drastică a fiscalității în materie de muncă; revenirea la vechiul Cod al Muncii de dinainte de anul 2010 și la contractul colectiv de muncă unic la nivel național; stabilitatea în funcții a lucrătorilor și funcționarilor publici, prin perfecționare și reconversie profesională, în cazul informatizării și a digitalizării Administrației și serviciilor publice.

Voi susține desființarea sau impozitarea drastică a PENSIILOR SPECIALE

Voi susține desființarea sau impozitarea drastică a PENSIILOR SPECIALE ale tuturor profitorilor regimurilor politice din ultimii 30 de ani: primari, parlamentari etc. Reformarea sistemului public de PENSII PUBLICE, pentru a-l face sustenabil financiar și echitabil, propunând înlocuirea creșterii procentuale cu o creștere a tuturor pensiilor publice din România înprimă etapă cu o sumă fixă, de 100 euro.

Susțin dezvoltarea AGRICULTURII

Susțin dezvoltarea AGRICULTURII prin eliminarea accizelor la motorina consumată în scop agricol și obligativitatea prin lege a înființării în toate primăriile din România de birouri deconsultanță pentru atragerea de către cetățeni de fonduri nerambursabile.

Voi sprijini MEDIUL DE AFACERI românesc

Voi sprijini MEDIUL DE AFACERI românesc prin susținerea mediului asociativ și reducerea fiscalității. Susținem depolitizarea și reformarea managementului sistemului de SĂNĂTATE, constituirea unor comisii transparente de numire și evaluare a managerilor, înlăturarea obligativității pentru categoriile profesionale de angajați cu contracte individuale de muncă (medici, asistenți, terapeuți etc.) de a fi membri ai colegiilor despecialitate.

Depolitizarea și reformarea sistemului de EDUCAȚIE

Depolitizarea și reformarea sistemului de EDUCAȚIE, orientare acătre formarea de buni cetățeni, buni creștini și buni profesioniști. Întemeierea educației pe valorile fundamentale creștine. Promovarea limbii, literaturii, culturii și civilizației românești în tot cuprinsul României și în comunitățile istorice românești din jurul Țării.

O importanță deosebită în educarea tinerelor generații o vor avea Credința și Istoria

O importanță deosebită în educarea tinerelor generații o vor avea Credința și Istoria. Facilitarea accesului liber la JUSTIȚIE și la servicii avocațiale de calitate pentru toți cetățenii în mod egal prin reglementarea prin lege a serviciilor „No win,No fee” (Dacă nu câștigi, nu plătești serviciile avocatului). Astfel, apărarea în Justiție se va putea face gratuit pentru fiecare client reclamant. Dacă avocatul va câștiga procesul, plata lui se va face de către pârât, într-un cuantum prestabilit de instanță.

Doresc să susținem IDENTITATEA NAȚIONALĂ pentru toți românii din Țară și din afara României

Doresc să susținem IDENTITATEA NAȚIONALĂ pentru toți românii din Țară și din afara României, acordarea cetățeniei române în mod nediscriminatoriu românilor din comunitățile istorice românești dinjurul României: Serbia, Ucraina etc. și facilități fiscale pentru angajarea acestora pe teritorul României.

O atenție aparte o vom acorda pentru promovarea CREDINȚEI și a FAMILIEI

O atenție aparte o vom acorda pentru promovarea CREDINȚEI și a FAMILIEI, sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române, a tuturor celorlalte culte, a valorilor morale creștine și a tradițiilor strămoșești. Românii au nevoie de Biserică și de Familie azi, mai mult ca oricând, Biserica fiind apărătoarea ființei spirituale și identității Neamului nostru românesc.

Pentru toate acestea, vă îndemn pe toți să votați Partidul AUR. Vom face Dreptate pentru România.