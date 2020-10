Negocierile dintre PNL și USR PLUS nu sunt blocate

PNL neagă vehement blocarea negocierilor dintre PNL și USR PLUS, a afirmat astăzi la Timișoara premierul Ludovic Orban. Discuțiile s-au oprit după ce PNL a decis discreționar că vrea ambele mandate de vicepreședinte al CJ Timiș, printr-o manevră a lui Dănuț Groza, primar din Sânnicolau Mare care taie și spânzură în organizația condusă teoretic de Alin Nica.

„Ca premier al României garantez prin activittatea mea de acum susţinerea din partea Guvernului pentru totate proiectele importante pentru judeţul Timiş şi Timişoara. Atât la nivelul judeţului Timiş, cât şi la nivelul oraşului Timişoara, PNL va forma majorităţile de guvernare locală cu USR-PLUS. Să fim clari, limpezi. Sigur că la baza acestei colaborări trebuie să stea argumente solide, non agresiune între cele două părţi şi să stea la bază obiectivele comune privind guvernarea locală”, a afirmat ăremierul.

„Nu știu dacă au fost blocate. Aici decizia noastră este clară. PNL va forma majoritățile cu USR – PLUS”, a spus Orban despre negocieri. Legat de prezența lui Călin Roman pe liste, un liberal condamnat, Orban s-a făcut că nu știe de ce problema nu se rezolvă, deși PNL are conducere nouă de mai bine de o lună. „Noi am trecut printr-un proces de transformare. Conducerea a fost învestită de curând, se va face analiza și cred că se va lua decizia corectă. Eu am luat decizia să nu accept pe lista de candidați un candidat pentru care există o decizie de incomptabilitate”,a spus Orban.