Iohannis: Nu putem să continuăm fără un Parlament cu puteri depline

Alegerile parlamentare, programate pe 6 decembrie, trebuie să aibă loc, deoarece este nevoie de „un Parlament cu puteri depline”, a afirmat, miercuri, la Palatul Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis.

„O democraţie nu funcţionează fără alegeri. Am spus aceste lucruri şi înainte de alegerile locale şi am pledat pentru organizarea alegerilor locale şi am văzut cu toţii că a funcţionat rezonabil de bine. Nu au fost incidente epidemiologice. Însă, este clar că, dacă numărul de cazuri creşte, campania electorală se va desfăşura în condiţii mai speciale decât la alegerile locale. Însă alegerile trebuie să aibă loc. Nu putem să continuăm fără un Parlament cu puteri depline”, a afirmat Iohannis.

Şeful statului a adăugat că actualul Legislativ „expiră pe 20 decembrie”.

„Asta este, aşa scrie în Constituţie. După care, chiar dacă ar rămâne, nu mai are puteri depline, nu mai poate să de legi organice, nu mai poate nici să le ia în discuţie. Cu cât am putea să amânăm alegerile?”, a spus Klaus Iohannis.

El a adăugat că, potrivit Constituţiei, alegerile pot fi amânate cu până la trei luni.

„Nu cred că cineva îşi imaginează că situaţia peste trei luni, situaţia epidemiologică, va fi net mai bună în iarnă spre primăvară faţă de 6 decembrie”, a apreciat Iohannis.