Întâlnire româno -ungară la MAE

Ministrul Afacerilor Externe (MAE), Bogdan Aurescu, şi omologul ungar Peter Szijjártó s-au întâlnit la Bucureşti pentru discuţii. Această vizită este extrem de importantă şi vine după mai multe conflicte verbale între Budapesta și București. Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjártó și omologul său roman Bogdan Aurescu au convenit să încheie mai multe acorduri dar și să reia discuțiile despre minorități.

Bogdan Aurescu a declarat că este necesar ca în relaţia româno-ungară să fie readus „climatul de încredere şi respect reciproc”, făcând totodată apel la „reţinere şi discernământ”.



„România este profund interesată să ieşim din logica provocărilor şi a confruntării şi propunem crearea premiselor conturării unei relaţii româno-ungare constructive civilizate, moderne, pragmatice, europene. Este nevoie să readucem în relaţia bilaterală climatul de încredere şi respect reciproc. De aceea, între noi există o relaţie foarte bună pe care am construit-o cu multă vreme în urmă, aşa încât să putem să conferim relaţiei bilaterale o traiectorie corespunzătoare parteneriatului nostru strategic.

Ne dorim o abordare pozitivă a relaţiei cu Ungaria, ca buni vecini. Ne dorim să acţionăm împreună în baza principiilor din tratatul politic din 1996, în baza declaraţiei de parteneriat strategic româno-ungar pentru Europa Secolului XXI, din 2002. De aceea, am făcut şi facem apel la reţinere, la discernământ şi pledăm – în special în actualul context, care este marcat de efectele nocive ale crizei de COVID-19, care afectează toţi cetăţenii statelor noastre – pentru implicare deplină şi reală în construirea unei relaţii de bună vecinătate şi de parteneriat strategic autentic”, a arătat Aurescu, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto.

Relaţia bilaterală

Ministrul român a declarat că a avut o discuţie „foarte substanţială” cu privire la relaţia bilaterală. El a mai precizat că, „în pofida momentelor tensionate care s-au desfăşurat în ultima perioadă”, Ministerul Român de Externe „s-a abţinut să reacţioneze”, având ca scop detensionarea acelor momente. Totodată, Aurescu a subliniat că „o logică de parteneriat” evită „cu orice preţ, şi mai ales în momentele critice”, escaladarea.



„Este o vizită care are loc într-o perioadă sensibilă, în această relaţie bilaterală, şi, aşa cum i-am mărturisit domnului ministru, am fost la început reticent cu privire la organizarea acestei vizite acum, pentru că suntem la zece zile până la ziua semnării Tratatului de la Trianon, 4 iunie, care are semnificaţii diferite pentru România şi, respectiv, pentru Ungaria. De asemenea, în ultima perioadă au existat o serie de momente tensionate la nivelul relaţiei bilaterale. Şi de asemenea, suntem într-un context excepţional, şi anume al stării de alertă în România”, a spus Aurescu.



Aurescu a adăugat că i-a transmis omologului său că ar fi preferat ca vizita să aibă loc după data de 4 iunie, deoarece este necesară o bună pregătire a unei astfel de vizite. Pe de altă parte, a adăugat că l-a invitat pe Peter Szijjarto la Bucureşti, deoarece România „doreşte în mod cel mai sincer revenirea la o relaţie de parteneriat strategic real cu Ungaria.

Guvernul de la Budapesta, sprijin financiar pentru comunităţile maghiare

Liderul diplomației române a cerut Guvernului de la Budapesta să nu mai sprijine minoritatea maghiară din Transilvania pe criterii entice:

”Nu există niciun acord al României pentru implementarea acestui program pe teritoriul României. Am propus să discutăm despre încheierea unui acord cu privire la acest program, care să aibă în vedere gestionarea de o manieră transparentă și nediscriminatorie a acestor elemente ale programului, nu pe criterii etnice, nu cu încălcarea legislației europene sau românești privind concurența pe piață. Prin urmare, vom avea discuții în perioada următoare cu privire la acest program și sperăm să ajungem la o înțelegere pe baza acestor parametri.”

Ministrul maghiar de Externe Peter Szijjártó a răspuns că în ultimii ani Guvernul său a crescut de 5 ori sprijinul financiar pentru comunitățile maghiare din vecinătate și intenționează să continue acest program.

”De 5 ori am mărit sprijinul pe care l-am oferit comunității românești. Avem și lege care se referă la aceste minorități care locuiesc în Ungaria și sunt în proprietatea lor toate mijloacele care servesc educația acestor minorități.”