Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri că s-a ajuns la un acord pentru o rectificare bugetară care să aloce mai mulți bani pentru Sănătate, dar și pentru alocarea banilor necesari pentru plata șomajului tehnic.

După o ședință cu premierul Ludovic Orban și alți membri ai guvernului, Iohannis a precizat că Guvernul este pregătit să dea o ordonanță de urgență care să permită amânarea cu 9 luni a plății ratelor la bănci atât pentru persoanele fizice, cât și cele juridice.



Declaraţia preşedintelui Iohannis

Am avut astăzi, împreună cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți miniștri din Guvernul României, o întâlnire foarte importantă.

Am discutat despre starea economiei românești în această perioadă de criză, am discutat despre protecția socială a românilor în această perioadă de criză și am discutat despre finanțele publice ale României în această perioadă de criză.

Am putut să constat că la nivelul Guvernului există multe proiecte foarte bune. Există foarte multă implicare și dorință de a rezolva problemele în așa fel încât și românii, și firmele românești să treacă cât se poate de bine prin această criză.

Este nevoie de măsuri speciale în vremuri speciale. Noi am înțeles că și românii au probleme imense, fiecare în felul lui, am înțeles că și firmele au probleme foarte mari.

Măsuri de sprijin

Dorim să venim cu măsuri de sprijin, și pentru oamenii simpli, și pentru economia românească, pentru firmele românești, pentru a nu sacrifica mai mult decât este absolut necesar pentru a trece prin această criză.

Fiindcă, dragii mei, criza se va termina la un moment dat și noi ne dorim cu toții ca, atunci când criza sanitară se termină, România să fie în stare, să fie în situația să repornim imediat economia și să revenim la o viață normală, care va veni, pe care ne-o dorim cu toții.

Două chestiuni aș vrea să spun în acest context, două măsuri pe care le-am convenit împreună cu premierul și cu miniștrii care au participat la această întâlnire.

Prima – și cred că este foarte importantă – se conturează o rectificare bugetară, o rectificare bugetară extraordinară, care se face în această stare de urgență pe două paliere. Este nevoie de rectificare bugetară pentru a aloca mai mulți bani pentru sănătate. Sănătatea oamenilor este prima prioritate și pentru a rezolva problemele este nevoie, evident, și de oameni, dar și de bani.

Amânarea plății ratelor la bancă

A doua chestiune se referă la oamenii, la românii care, din varii motive, nu mai pot merge la serviciu, că se închide firma sau intră în șomaj tehnic. Și atunci este nevoie de bani pentru a veni în sprijinul oamenilor, pentru a suplini banii care se alocă pentru șomaj tehnic.

Deci, pe de-o parte, este nevoie de rectificare bugetară pentru a avea grijă de sănătate, de domeniul sănătății. Pe de cealaltă parte, de domeniul șomajului tehnic, deci de protecție socială.

A doua chestiune, care cu siguranță îi va bucura pe foarte mulți – Guvernul este pregătit ca mâine să dea Ordonanță de urgență care permite amânarea plății ratelor la bancă, pe de-o parte, pentru persoane fizice, adică pentru oamenii care au rate la bancă, dar și pentru firmele din România.

La cererea celor care au datorii la bănci, plata ratelor se poate amâna cu până la nouă luni, deci, practic, ratele pot fi amânate până la sfârșitul acestui an.

Suntem convinși că până atunci economia își va reveni, oamenii își vor reveni și atunci lucrurile vor intra mult mai ușor într-o normalitate.

Iată deja o serie de măsuri foarte concrete, care se vor constitui în facilități reale atât pentru oamenii simpli, cât și pentru firmele din economia românească”.