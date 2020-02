ALDE nu va participa la votul de luni pentru Guvernul Orban 2

Nu o să obosesc să arăt că această criză politică artificial creată va avea foarte curând efecte economice grave care ne vor afecta pe fiecare dintre noi în mod direct. Am expus motivele în mai multe rânduri. Pe termen lung, cuplarea alegerilor locale cu cele parlamentare va omorî temele locale importante (poluarea orașelor și satelor, trafic, curățenie, spitale, școli) și se vor promova teme strict politice (stânga-dreapta, ciumă roșie vs ciumă galbenă, etc), teme care nu interesează cu adevarat cetățeanul.