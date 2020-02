Orban: Parlamentul poate modifica OUG privind anticipatele

„În legislaţia electorală privitoare la alegerile parlamentare nu era prevăzută situaţia alegerilor anticipate. (…) Odată cu ordonanţa, am făcut nişte lucruri care, după părerea mea, sunt normale şi fireşti şi mă îndoiesc că vreun partid politic poate să aibă o altă opinie decât opinia pe care am exprimat-o noi şi anume să extindem şi la alegerile parlamentare condiţiile de vot pentru diaspora care au existat pentru alegerea preşedintelui. (…) Am crescut reprezentarea diasporei în Parlamentul României dublând numărul de parlamentari care sunt aleşi în diaspora”, a precizat Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.