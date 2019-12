Demisii în bloc din partidul PRO România

16 membri ai PRO România, printre care lideri şi fondatori, şi-au depus, joi, demisiile în bloc din partid. „Le respectăm decizia de a se alătura PNL”, a comentat Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Cei 16 demisionari din PRO România sunt:

Daniel Constantin – fondator şi prim-vicepreşedinte,

Sorin Mihai Cîmpeanu – fondator şi prim-vicepreşedinte,

Mircea Banias – deputat, vicepreşedinte şi coordonator Constanţa,

Damian Florea – fondator, deputat, coordonator Ilfov,

Liviu Balint – deputat, coordonator Sălaj,

Georgian Pop – deputat,

Răzvan Mitu – fondator, vicepreşedinte şi coordonator Bucureşti,

Cristian Cosmin – fondator şi vicepreşedinte, Raluca Haliţ – fondator, coordonator Tineret Bucureşti,

Georgică Dumitru – coordonator Dâmboviţa, Marius Sanfirişcă – coordonator Hunedoara,

Silvian Dan – coordonator Olt,

Gigi Dănuţ Feţeanu – coordonator Sibiu,

George Manciu – coordonator Sector 2,

Letiţia Stoian – coordonator Sector 4,

Dan Marian – coordonator Sector 5.

Motivarea deciziei

„Noi, semnatarii acestei declaraţii, am demarat proiectul politic Pro România într-un moment dificil, mai 2017, în care numeroşi oameni politici cu experienţă nu acordau şanse mari acestei iniţiative. Pro România a fost un proiect construit să ofere oamenilor de bună credinţă, de la simpli votanţi, la politicieni, o alternativă reală la peisajul complex şi complicat în care a stagnat politica românească. Am iniţiat şi realizat acest proiect cu oameni care, în primul rând, au renunţat la ambiţiile personale şi la privilegii facile, acceptând să construiască de la zero o soluţie politică de centru pentru România. Este vorba de un proiect politic în care toţi ne-am regăsit pe deplin şi pe care l-am conceput în aşa fel încât să reprezinte o parte importantă a intereselor cetăţenilor români, atât în planul politicilor publice propuse, cât şi în plan ideologic. Bunele intenţii însă, uneori, nu sunt de ajuns. Este nevoie de ceva mai mult pentru ca, în timp, proiectele şi strategiil e pe care le propunem să prindă contur. Iar aici, dificultăţile apar, de multe ori, acolo unde te aştepţi mai puţin”, se arată în textul declaraţiei postate pe pagina de Facebook a lui Daniel Constantin.

Potrivit demisionarilor, în viaţa politică sunt momente în care anumite delimitări şi decizii trasează intenţiile politicienilor.

Ce spune Ponta

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, le-a mulţumit joi celor 16 demisionari din partid, afirmând că le respectă „decizia de a se alătura PNL” şi şi-a exprimat speranţa ca aceştia „să influenţeze în bine actul de guvernare”.

„Le mulţumesc foştilor noştri colegi pentru tot ce am realizat împreună în ultimii ani în politică. Le respectăm decizia de a se alătura PNL şi sperăm să influenţeze în bine actul de guvernare – dar majoritatea covârşitoare a membrilor echipei Pro România dorim să rămânem pe propriul nostru drum. Pro România merge mai departe ca un proiect alternativ de modernizare a politicii de centru stânga, pro european şi pro dezvoltare, în egala măsură critic la adresa PNL şi PSD! Suntem Pro România şi ţinem doar cu România!”, a scris Victor Ponta pe pagina de Facebook.