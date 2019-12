9.000 de tineri la concursul de rezidențiat

Concursul de intrare în rezidențiat în domeniile Medicină, Medicină dentară și Farmacie are loc duminică, iar 8.876 de absolvenți ai facultăților de Medicină și Farmacie candidează pentru cele 4.710 locuri scoase la concurs, informează Hotnews. Examenul se va desfășura în 6 centre universitare – București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara – sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări și va avea o durată de 4 ore.

Sunt 4.710 locuri şi posturi pe cele 3 domenii de pregătire (3.960 locuri şi posturi la domeniul medicină, 398 la medicină dentară, 256 la farmacie şi 96 de locuri pentru ministerele cu reţea sanitară proprie – MApN, Ministerul Justiţiei şi MAI).

Cum se desfășoară concursul



La fel ca în anii trecuţi, concursul se va desfăşura în 6 centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, după aceeaşi metodologie, pe o durată de 4 ore, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări.

În Bucureşti, 3.259 de absolvenţi, adică 36,72% dintre candidaţii înscrişi la nivel naţional la concursul de intrare în rezidenţiat, vor susţine examenul la UMF „Carol Davila”.

S-au înscris 2.274 candidaţi pentru domeniul medicină, 695 – pentru medicină dentară şi 290 – pentru farmacie, precizează UMF.

Când se aleg posturile

„Cele 6 centre universitare îndeplinesc condiţiile pentru organizarea concursului de intrare în rezidenţiat, dar şi pentru pregătirea unui număr suplimentar de rezidenţi. Am cerut ca acest concurs să se desfăşoare în spiritul corectitudinii şi al transparenţei, principiile acestei guvernări. Anul acesta nu schimbăm regulile în timpul jocului, dar, în condiţiile în care resursa umană este deficitară, căutăm soluţii ca toţi absolvenţii care reuşesc să treacă pragul de 60 la sută din punctajul maxim pe domeniu, pe ţară, să fie admişi. Urez succes tuturor participanţilor la concurs şi îi asigur de tot suportul noii echipe a Ministerului Sănătăţii”, a declarat Victor Costache, ministrul Sănătăţii.

În perioada 17-19 decembrie 2019 se va face alegerea posturilor/locurilor de candidați în funcție de punctajul obținut.

Între 6-14 ianuarie 2020, viitorii rezidenți vor semna contractele individuale de muncă cu unitățile sanitare, iar între 14-16 ianuarie se va face repartiția pe clinici de pregătire.

Încadrarea în unitățile medicale ca rezidenți este prevăzută pentru data de 1 februarie 2020.