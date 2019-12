Cei mai bogați miniștri ai Guvernului Orban

Miniștrii guvernului Orban au investit în case, terenuri și obiecte de valoare. Cei mai bogați sunt titularii de la Economie, Lucrări Publice și Cultură. Printre cei mai săraci este chiar premierul Ludovic Orban.

Ministrul Economiei Virgil Popescu deține 6 terenuri intravilane, în total 25 de mii de metri pătrați. Dar și 7 agricole de 95 de mii de metri pătrați și 3 forestiere. Se adaugă o casă de locuit, două apartamente și o casă de vacanță. Multe obținute în 2015 ca moșteniri sau donații de la părinți. În conturi bancare are peste 350 de mii de lei și peste 125 de mii de euro. Pe lista apar și plasamente în acțiuni și împrumuturi acordate de sute de mii de lei.

Casa unui ministru a intrat la apă

Un alt ministru bogat este Ion Ștefan de la Ministerul Lucrărilor Publice. Conform vechilor declarații de avere acesta are o casă de 910 metri pătrați. În actuala declarație apare o suprafață mai mică, de 524 de metri pătrați. Pe lângă aceasta mai are una de 130 de mp, plus 5 terenuri intravilane de peste 7000 de mp și 2 agricole de 20.000 de mp. În conturi a acumulat 300 de mii de euro și își justifică averea prin bani obținuți din dividende: 6 mil. lei (neridicate), din care 100.000 lei ridicate.

O avere considerabilă are și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Acesta deține 2 apartamente, din care unul de aproape 130 de mp, și o casă de locuit de 300 mp. Plus 4 terenuri de aproape 20 de mii de mp, ceasuri de 8000 de euro, bijuterii de 6000 euro și obiecte de arta și cult de 30 de mii de euro. În plus a acordat împrumuturi de 50 de mii de euro și peste 100 de mii de lei. Are și datorii de 35 de mii de euro și aproape 400 de mii de lei.

La capitolul bijuterii și conturi bancare stă bine și vicepremierul Raluca Turcan. Pe lângă apartamentul din Sibiu, 2 terenuri și o mașină, a investit 12 mii de euro in bijuterii. Și a acumulat în conturi aproximativ 200 de mii de euro și aproape 500 de mii de lei.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîtu, are în proprietate un apartament, o casă de locuit 3 terenuri. Dar și datorii de peste 300 de mii de euro. La polul opus, este ministrul Justiției.

Miniştri cu o avere mică

Cătălin Predoiu nu are terenuri și case. Deține în schimb, ceasuri de 5.000 de euro și obiecte de artă, tablouri și cărți de 10.000 de euro.

Iar ministrul Tineretului și Sporturilor, Ionuț Stroe nu are nici casă, nici terenuri, doar o mașină, aproximativ 100 de mii de lei în conturi, dar și datorii de peste 200 de mii de lei la bănci.

Printre cei mai săraci este chiar premierul Ludovic Orban, care are o casă de vacanţă de 200 mp şi un autoturism Volkswagen şi circa 12.000 de euro în conturi.

Marcel Ion Vela, ministrul afacerilor interne, se numără printre cei săraci cu o casă de 61 mp, primită moştenire, un teren de 1000mp, 600.000 de lei şi 31.000 de euro.